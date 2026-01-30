Veliaht'ın Yahya'sı Erkan Kolçak Köstendil Yıllar Önce Yılan Hikayesi Dizisinde Rol Almış
Veliaht'ın Yahya'sı Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Yılan Hikayesi dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Erkan Kolçak Köstendil'in 27 yıl önceki hali sosyal medyada gündem oldu.
Veliaht dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil'i muhakkak bilirsiniz.
İşte Erkan Kolçak Köstendil'in Yılan Hikayesi dizisindeki hali:
