Veliaht'ın Yahya'sı Erkan Kolçak Köstendil Yıllar Önce Yılan Hikayesi Dizisinde Rol Almış

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 20:42

Veliaht'ın Yahya'sı Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Yılan Hikayesi dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Erkan Kolçak Köstendil'in 27 yıl önceki hali sosyal medyada gündem oldu.

Veliaht dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil'i muhakkak bilirsiniz.

Veliaht'ın Yahya'sı Erkan Kolçak Köstendil'in ilk dizisinin Sakarya Fırat olduğu zannedilirken sosyal medyada yayılan bir video tüm bilinenleri unutturdu. Erkan Kolçak Köstendil'in 27 yıl önce döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde hamburgerci rolüyle yer aldığı ortaya çıktı.

İşte Erkan Kolçak Köstendil'in Yılan Hikayesi dizisindeki hali:

