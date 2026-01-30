onedio
Star TV'nin İptal Edildiği Düşünülen Yeni Dizisinden Haftalar Sonra Beklenen Haber

Esra Demirci
30.01.2026 - 18:24

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin iddialı tanıtım fragmanıyla çok ses getirse de diziden haftalardır yayın tarihine dair hiçbir açıklama gelmedi. Dizinin yayınlanmasını bekleyen seyirciler iptal edildiğini düşünmeye başlarken Birsen Altuntaş son gelişmeyi açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV, yeni yıl için iddialı dizi Sevdiğim Sensin'i duyurmuştu.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerde yer aldığı dizinin tanıtım fragmanı çok ses getirse de dizi haftalardır herhangi bir gelişme duyurmadı. Sevdiğim Sensin dizisinden sonra duyurulan diziler bile yayın hayatına başlarken seyirci yeni dizinin iptal edildiğini düşünmeye başlamıştı. Sessizliği ise Birsen Altuntaş bozdu.

Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihinin birkaç gün içinde duyurulacağı açıklandı.

Birsen Altuntaş, X hesabından Sevdiğim Sensin dizisi hakkında 'Yeni bir değişiklik olmazsa bir iki gün içinde...' ifadesini paylaşarak yayın tarihinin açıklanacağını belirtti.

