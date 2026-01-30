Star TV'nin İptal Edildiği Düşünülen Yeni Dizisinden Haftalar Sonra Beklenen Haber
Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin iddialı tanıtım fragmanıyla çok ses getirse de diziden haftalardır yayın tarihine dair hiçbir açıklama gelmedi. Dizinin yayınlanmasını bekleyen seyirciler iptal edildiğini düşünmeye başlarken Birsen Altuntaş son gelişmeyi açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV, yeni yıl için iddialı dizi Sevdiğim Sensin'i duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihinin birkaç gün içinde duyurulacağı açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın