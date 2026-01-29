Kızılcık Şerbeti'nin Çocuk Oyuncusundan Doğukan Güngör'e Veda Paylaşımı
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edildikten sonra Show TV tarafından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'e pek çok rol arkadaşı veda ederken Nursema karakterinini küçüklüğünü canlandıran çocuk oyuncu da bir veda paylaşımı yayınladı.
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın küçüklüğünü canlandıran çocuk oyuncu, Doğukan Güngör'e veda paylaşımı yayınladı.
