article/comments
Kızılcık Şerbeti'nin Çocuk Oyuncusundan Doğukan Güngör'e Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'nin Çocuk Oyuncusundan Doğukan Güngör'e Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2026 - 15:44

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edildikten sonra Show TV tarafından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'e pek çok rol arkadaşı veda ederken Nursema karakterinini küçüklüğünü canlandıran çocuk oyuncu da bir veda paylaşımı yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Saç ve kan örneklerinde yasaklı maddeye rastlanan Doğukan Güngör, Show TV'nin aldığı kararla Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan aniden çıkarıldı ve yerine yeni bir oyuncu geldi. Dizideki sahneleri atılan ve son kez sete giderek çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Doğukan Güngör için rol arkadaşları veda paylaşımları yaparken dizinin çocuk oyuncusundan da bir hamle geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın küçüklüğünü canlandıran çocuk oyuncu, Doğukan Güngör'e veda paylaşımı yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın küçüklüğünü canlandıran çocuk oyuncu, Doğukan Güngör'e veda paylaşımı yayınladı.

Çocuk oyuncu Asya Lida Bedir, Doğukan Güngör'le bir karesini paylaşarak 'Sette 'Sen Doğukanın küçüklüğünü mü oynamaya geldin?' demişlerdi hepimiz kahkahalara boğulmuştuk :) Sen bizim kalbimizde hep güzel yerdesin❤️ yazılcak çok şey var ama yazabildiklerim bunlar…🫶🏽' notunu düştü.

