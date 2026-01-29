Eşref Rüya'da Nisan Sonunda Rüya Olduğunu Hatırladı, Seyirciden Yorum Yağdı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın 28 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde seyircinin uzun süredir beklediği konu sonunda açıldı. Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakteri, Rüya olduğunu hatırladı. Demet Özdemir'in o sahnedeki performansı ise seyirciden alkışı topladı.
Ekranların fenomen dizisi Eşref Rüya'da Nisan, Rüya olduğunu hatırladı.
Eşref Rüya'da Nisan'ın Rüya olduğunu hatırladığı sahneyi de buraya bırakalım:
Nisan'ın Rüya olduğunu hatırladığı sahneye gelen yorumları da buraya bırakalım:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
