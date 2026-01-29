onedio
Eşref Rüya'da Nisan Sonunda Rüya Olduğunu Hatırladı, Seyirciden Yorum Yağdı

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci
29.01.2026 - 09:44

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın 28 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde seyircinin uzun süredir beklediği konu sonunda açıldı. Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakteri, Rüya olduğunu hatırladı. Demet Özdemir'in o sahnedeki performansı ise seyirciden alkışı topladı.

Ekranların fenomen dizisi Eşref Rüya'da Nisan, Rüya olduğunu hatırladı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya yine enfes bir bölümle ekrana geldi. 28 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde Nisan, terapi esnasında Rüya olduğunu hatırladı. Rüya olduğunu hatırladığı sahnenin işlenmesi seyirciden tam puan alırken Demet Özdemir'in performansı geceye damga vurdu.

Eşref Rüya'da Nisan'ın Rüya olduğunu hatırladığı sahneyi de buraya bırakalım:

Nisan'ın Rüya olduğunu hatırladığı sahneye gelen yorumları da buraya bırakalım:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın