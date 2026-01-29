onedio
Kızılcık Şerbeti Setine Veda Eden Doğukan Güngör'den Partneriyle Son Kare Geldi

Kızılcık Şerbeti Setine Veda Eden Doğukan Güngör'den Partneriyle Son Kare Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2026 - 08:27

Doğukan Güngör, 4 sezondur Fatih karakterine hayat verdiği Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı. Sete vedalaşmak için giden Doğukan Güngör'ün son set paylaşımı ise yeni partneri Seray Kaya ile beraber oldu. Seray Kaya'nın paylaşımını yayınlayan Doğukan Güngör, duygusal bir kapanış yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün dizi kadrosundan aniden çıkarılması hepimizi şaşırtmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün dizi kadrosundan aniden çıkarılması hepimizi şaşırtmıştı.

Ünlülere yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör'ün saç ve kanında yasaklı maddeye rastlanmıştı. Söz konusu durumun ardından Show TV, Doğukan Güngör'le yollarını ayırma kararı almıştı. Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmasının ardından uzun bir basın açıklaması yayınlayan Doğukan Güngör'e 4 sezondur yer aldığı sette bir veda günü hazırlanırken ayrıca partneri Seray Kaya'dan da duygusal bir veda paylaşımı geldi.

Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Seray Kaya'dan veda paylaşımı!

Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Seray Kaya'dan veda paylaşımı!

Seray Kaya, Doğukan Güngör'ün setteki son gününden bir fotoğraf yayınlayıp 'Seni çok seviyorum partner' notunu düşerken Güngör, bu paylaşımı 'Bizim parçamız olsun' notunu ekleyerek kendi profilinde yayınladı.

