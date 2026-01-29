Kızılcık Şerbeti Setine Veda Eden Doğukan Güngör'den Partneriyle Son Kare Geldi
Doğukan Güngör, 4 sezondur Fatih karakterine hayat verdiği Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı. Sete vedalaşmak için giden Doğukan Güngör'ün son set paylaşımı ise yeni partneri Seray Kaya ile beraber oldu. Seray Kaya'nın paylaşımını yayınlayan Doğukan Güngör, duygusal bir kapanış yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün dizi kadrosundan aniden çıkarılması hepimizi şaşırtmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Seray Kaya'dan veda paylaşımı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın