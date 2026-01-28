Serhan Onat'ın Survivor'daki Hanımcılığı Gündem Oldu

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Deniz ve Eren'in geçmiştekini ilişkisini irdeleyerek aşk iddialarının araştırmaya başladı. Deniz ve Eren bu konuda konuşurlarken geçmişte yalnızca arkadaş olduklarını ve hatta Serhan'ın da ortak arkadaşları olduğunu açıkladı. Aşk iddialarının ortasında kalan Serhan Onat'ın bu konuda ne diyeceği merak edilirken Serhan resmen hanımcılığını konuşturdu.

Eren'in '2 sene önce Serhan da vardı Katar'daydık' demesinin üzerine Serhan, 'Ben evli barklı adamım' diyerek iddiaları reddedip hanımcılığıyla gündem oldu.