Serhan Onat'ın Survivor'daki Hanımcılığı Gündem Oldu

Serhan Onat'ın Survivor'daki Hanımcılığı Gündem Oldu

Esra Demirci
TV Editörü
28.01.2026 - 14:20

Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Serhan Onat, hanımcılığıyla gündem oldu. Acun Ilıcalı konseyde Deniz ve Eren'in geçmiş ilişkisini irdelerken olayda Serhan'ın da adı geçince genç yarışmacı epey gerildi. Serhan, 'Evli barklı adamım' diyerek kendini savundu.

Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Serhan Onat, yeni bölüm tanıtımında gündem oldu.

Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Serhan Onat, yeni bölüm tanıtımında gündem oldu.

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Deniz ve Eren'in geçmiştekini ilişkisini irdeleyerek aşk iddialarının araştırmaya başladı. Deniz ve Eren bu konuda konuşurlarken geçmişte yalnızca arkadaş olduklarını ve hatta Serhan'ın da ortak arkadaşları olduğunu açıkladı. Aşk iddialarının ortasında kalan Serhan Onat'ın bu konuda ne diyeceği merak edilirken Serhan resmen hanımcılığını konuşturdu.

Eren'in '2 sene önce Serhan da vardı Katar'daydık' demesinin üzerine Serhan, 'Ben evli barklı adamım' diyerek iddiaları reddedip hanımcılığıyla gündem oldu.

Serhan'ın Survivor'daki o hallerini buradan izleyebilirsiniz:

