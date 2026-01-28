Acun Ilıcalı, Survivor Deniz ve Eren'in Aşk Yaşadığı İddiasını Konseye Taşıdı
Survivor 2026 ada hayatı, yarışmacıların adaptasyonu, oyunların zorluğu derken bu sene en çok izlenen yapımlardan olmaya devam ediyor. Yepyeni yarışmacılarla seyirciyi yıllar öncesine götüren Survivor'da bir de olay yaratan bir aşk iddiası gündem oldu. Ünlüler takımında yer alan Deniz Çatalbaş ve Gönüllüler'den Eren Semerci'nin geçmişte sevgili oldukları iddiası sosyal medyayı meşgul etmiş ve ikilinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı söz konusu iddiayı ada konseyine taşıdı.
Survivor 2026'da gündem bir türlü bitmiyor.
