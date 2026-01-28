onedio
Acun Ilıcalı, Survivor Deniz ve Eren'in Aşk Yaşadığı İddiasını Konseye Taşıdı

Esra Demirci
28.01.2026 - 10:35

Survivor 2026 ada hayatı, yarışmacıların adaptasyonu, oyunların zorluğu derken bu sene en çok izlenen yapımlardan olmaya devam ediyor. Yepyeni yarışmacılarla seyirciyi yıllar öncesine götüren Survivor'da bir de olay yaratan bir aşk iddiası gündem oldu. Ünlüler takımında yer alan Deniz Çatalbaş ve Gönüllüler'den Eren Semerci'nin geçmişte sevgili oldukları iddiası sosyal medyayı meşgul etmiş ve ikilinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı söz konusu iddiayı ada konseyine taşıdı.

Survivor 2026'da gündem bir türlü bitmiyor.

Yarışmacıların tartışmaları, ada hayatının naklen yayınlanması, all starların gelişi derken Survivor'da bu sezon gündem bitmiyor. Tüm bunların üzerine bir de Ünlüler takımı yarışmacısı Deniz Çatalbaş ve Gönüllüler'de yarışan Eren Semerci'nin geçmişte aşk yaşadığına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Deniz Çatalbaş ve Eren'in sosyal medyadaki görüntüleri yarışma başladıktan bir süre sonra gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddiaları fark eden Acun Ilıcalı bu konuyu ada konseyine taşıdı. 

Konseyde Deniz'e mavi takıma geçmek isteyip istemediğini soran Ilıcalı hem Deniz Çatalbaş hem Eren'i fena sıkıştırdı. İki yarışmacı da geçmişte arkadaş olduklarını belirtse de Acun Ilıcalı geri adım atmayarak yarışmacılara zor anlar yaşattı. Konseyde neler konuşulduğunu ise yeni bölümde izleyeceğiz.

Survivor'daki o anları buradan izleyebilirsiniz:

