Acun Ilıcalı, Survivor Deniz ve Eren'in Aşk Yaşadığı İddiasını Konseye Taşıdı

Yarışmacıların tartışmaları, ada hayatının naklen yayınlanması, all starların gelişi derken Survivor'da bu sezon gündem bitmiyor. Tüm bunların üzerine bir de Ünlüler takımı yarışmacısı Deniz Çatalbaş ve Gönüllüler'de yarışan Eren Semerci'nin geçmişte aşk yaşadığına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Deniz Çatalbaş ve Eren'in sosyal medyadaki görüntüleri yarışma başladıktan bir süre sonra gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddiaları fark eden Acun Ilıcalı bu konuyu ada konseyine taşıdı.

Konseyde Deniz'e mavi takıma geçmek isteyip istemediğini soran Ilıcalı hem Deniz Çatalbaş hem Eren'i fena sıkıştırdı. İki yarışmacı da geçmişte arkadaş olduklarını belirtse de Acun Ilıcalı geri adım atmayarak yarışmacılara zor anlar yaşattı. Konseyde neler konuşulduğunu ise yeni bölümde izleyeceğiz.