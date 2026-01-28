onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gonca Cilasun, Uzak Şehir'deki Sadakat Rolünü Neden Kabul Ettiğini İlk Kez Açıkladı

Gonca Cilasun, Uzak Şehir'deki Sadakat Rolünü Neden Kabul Ettiğini İlk Kez Açıkladı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.01.2026 - 08:39

Uzak Şehir'de 2 sezondur Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu. Gonca Cilasun, Uzak Şehir'deki Sadakat Albora karakterini neden bu kadar canlandırmak istediği sorusuna yanıt verdi.

KAYNAK: Saba Tümer'le

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomen dizi Uzak Şehir'de Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'dan yeni itiraflar geldi.

Fenomen dizi Uzak Şehir'de Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'dan yeni itiraflar geldi.

Saba Tümer'in programına konuk olan Gonca Cilasun, Uzak Şehir ve dizide canlandırdığı karakteri Sadakat Albora hakkında konuştu. Saba Tümer'in 'Neden Sadakat'i bu kadar canlandırmak istedin?' sorusuna yanıt veren Gonca Cilasun, Sadakat karakteriyle çok zıt olduğunu belirtti.

Gonca Cilasun konuşmasının devamında 'Benle alakası yok kadının. Alakası yok bambaşka bir kadın. Domuz gibi, huysuz, geçimsiz, her şeye karışıyor, her şey için bir fikri var. Bir de öyle böyle kadın değil yani eli silah tutuyor ve her şeyi yapabilmeye gücü var. Muktedir bir kadın. Ben öyle birisi değilim. Ben yumuşağımdır, naziğimdir, kimseyi kırmak istemem' ifadelerini kullandı.

Gonca Cilasun'un Uzak Şehir'deki Sadakat karakteri hakkındaki itirafını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın