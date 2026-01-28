Gonca Cilasun, Uzak Şehir'deki Sadakat Rolünü Neden Kabul Ettiğini İlk Kez Açıkladı

Saba Tümer'in programına konuk olan Gonca Cilasun, Uzak Şehir ve dizide canlandırdığı karakteri Sadakat Albora hakkında konuştu. Saba Tümer'in 'Neden Sadakat'i bu kadar canlandırmak istedin?' sorusuna yanıt veren Gonca Cilasun, Sadakat karakteriyle çok zıt olduğunu belirtti.

Gonca Cilasun konuşmasının devamında 'Benle alakası yok kadının. Alakası yok bambaşka bir kadın. Domuz gibi, huysuz, geçimsiz, her şeye karışıyor, her şey için bir fikri var. Bir de öyle böyle kadın değil yani eli silah tutuyor ve her şeyi yapabilmeye gücü var. Muktedir bir kadın. Ben öyle birisi değilim. Ben yumuşağımdır, naziğimdir, kimseyi kırmak istemem' ifadelerini kullandı.