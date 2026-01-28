Gonca Cilasun, Uzak Şehir'deki Sadakat Rolünü Neden Kabul Ettiğini İlk Kez Açıkladı
Uzak Şehir'de 2 sezondur Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu. Gonca Cilasun, Uzak Şehir'deki Sadakat Albora karakterini neden bu kadar canlandırmak istediği sorusuna yanıt verdi.
KAYNAK: Saba Tümer'le
Fenomen dizi Uzak Şehir'de Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'dan yeni itiraflar geldi.
Gonca Cilasun'un Uzak Şehir'deki Sadakat karakteri hakkındaki itirafını buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
