Survivor'a Veda Eden Dilan Çıtak, Elenmesi Hakkında Konuştu
Survivor 2026'nın iddialı yarışmacılarından Dilan Çıtak, erken elenen yarışmacılar arasında yer aldı. Ünlüler takımının eleme potasına gönderdiği Çıtak, Seren Ay Çetin'le çıktığı düello mücadelesinde yenilgiye uğrayarak adaya veda eden isim oldu. Röportaj veren Dilan Çıtak, Survivor'dan elenmesi hakkında ilk kez konuştu.
Survivor 2026'da kadınlardan elenen son isim Dilan Çıtak oldu.
Dilan Çıtak, Survivor'dan elenmesi hakkında ilk kez konuştu.
