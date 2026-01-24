onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'a Veda Eden Dilan Çıtak, Elenmesi Hakkında Konuştu

Survivor'a Veda Eden Dilan Çıtak, Elenmesi Hakkında Konuştu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2026 - 13:09

Survivor 2026'nın iddialı yarışmacılarından Dilan Çıtak, erken elenen yarışmacılar arasında yer aldı. Ünlüler takımının eleme potasına gönderdiği Çıtak, Seren Ay Çetin'le çıktığı düello mücadelesinde yenilgiye uğrayarak adaya veda eden isim oldu. Röportaj veren Dilan Çıtak, Survivor'dan elenmesi hakkında ilk kez konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'da kadınlardan elenen son isim Dilan Çıtak oldu.

Survivor 2026'da kadınlardan elenen son isim Dilan Çıtak oldu.

Meryem Boz, Dilan Çıtak, Lina ve Seren Ay Çetin'in eleme potasında yer aldığı haftada Lina ve Meryem Boz halk oylamasıyla potadan çıkan isimler olmuştu. Dilan Çıtak ve Seren Ay Çetin arasındaki zorlu düello mücadelesinde ise Dilan Çıtak Survivor'a veda etmişti.

Dilan Çıtak, Survivor'dan elenmesi hakkında ilk kez konuştu.

Dilan Çıtak, Survivor'dan elenmesi hakkında ilk kez konuştu.

Dilan Çıtak, Survivor'da verdiği röportajda 'Karşı tarafın beni alacağını biliyordum fakat boynumdan dolayı alamayacaklarını söylediler. Ben erken elendiğimi düşünüyorum 1-2 hafta daha kalabilirdim. Bizim takımda Seren Ay'dan daha çok sayı aldım' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın