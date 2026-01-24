onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'ün Fragmandaki Sahneleri Atıldı

Kızılcık Şerbeti
24.01.2026 - 10:04

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edilince kanal tarafından dizi kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'ün yerine dizide Fatih karakterini canlandıracak oyuncu arayışına başlanırken yayınlanan yeni bölüm fragmanında Doğukan Güngör'ün sahnelerinin atıldığı görüldü.

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı.

Ünlülere yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör'ün saç ve kan örneklerinden yasaklı maddeye rastlandı. 4 sezondur rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yayınlandığı Show TV yönetimi ise Doğukan Güngör'le yollarını ayırma kararı aldı. Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakteri için yeni oyuncu arayışına başlanırken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Doğukan Güngör'ün sahnelerinin atıldığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş ise önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümde yeni Fatih karakterini göreceğimizi açıkladı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğukan Güngör'süz yeni bölüm fragmanı:

