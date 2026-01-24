Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'ün Fragmandaki Sahneleri Atıldı
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edilince kanal tarafından dizi kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'ün yerine dizide Fatih karakterini canlandıracak oyuncu arayışına başlanırken yayınlanan yeni bölüm fragmanında Doğukan Güngör'ün sahnelerinin atıldığı görüldü.
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğukan Güngör'süz yeni bölüm fragmanı:
