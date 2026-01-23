onedio
Taşacak Bu Deniz'in Fadime ve İso'sundan Düğünün Kamera Arkası Geldi

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 22:58

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 23 Ocak Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde Koçari ve Furtuna düğünü var. Fadime ve İso kan davasını bitirmek için evlenirken oyuncular Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan Instagram paylaşımı gecikmedi. İkili dizideki düğünlerinden kamera arkası görüntüleri yayınladı.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Koçari ve Furtuna düğünü var.

Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki kan davasını bitirmek için Fadime ve İso evlenme kararı almıştı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde İso ve Fadime düğünü ekrana gelirken oyuncular Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan paylaşımlar gecikmedi. Rol için gelinlik ve damatlık giyen ikili dizideki düğünlerinden aşırı gerçekçi kamera arkası görüntüleri yayınladı.

İşte Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'nın düğün paylaşımları:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
