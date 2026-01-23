Taşacak Bu Deniz'in Fadime ve İso'sundan Düğünün Kamera Arkası Geldi
TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 23 Ocak Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde Koçari ve Furtuna düğünü var. Fadime ve İso kan davasını bitirmek için evlenirken oyuncular Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan Instagram paylaşımı gecikmedi. İkili dizideki düğünlerinden kamera arkası görüntüleri yayınladı.
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Koçari ve Furtuna düğünü var.
İşte Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'nın düğün paylaşımları:
👇
👇
👇
👇
