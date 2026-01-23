onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör Basın Açıklaması Yayınladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 22:34

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde testi pozitif çıktığı için Show TV tarafından fenomen dizinin kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör, diziden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesaplarından basın açıklaması yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Show TV yönetiminin aldığı kararla fenomen haline gelen dizinin kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'ün yerine Fatih karakterini canlandıracak oyuncu arayışına başlanırken Doğukan Güngör'den basın açıklaması geldi. Doğukan Güngör, diziden çıkarılma haberini herkesle aynı anda aldığını açıklayıp sitemde bulundu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün basın açıklaması:

BASIN AÇIKLAMASI

4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show Tv yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.

Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların karar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.

Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum.

Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.

Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız..

Saygı ve Sevgilerimle

Doğukan GÜNGÖR

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
