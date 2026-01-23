onedio
Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Çıkarılan Doğukan Güngör'den İlk Paylaşım

Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Çıkarılan Doğukan Güngör'den İlk Paylaşım

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 21:50

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, saç ve kan örneklerinde tespit edilen yasaklı madde sonucu Show TV tarafından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'de diziden çıkarılmasının ardından ilk paylaşım X hesabından geldi.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, ünlülere yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yasaklı madde testi sonucunda saç ve kan örneklerinde maddeye rastlanan Doğukan Güngör, Show TV'nin aldığı kararla Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör, diziden çıkarıldığını öğrendikten sonra X hesabından ilk kez paylaşım yaptı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün paylaşımı:

İşte Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün paylaşımı:

Doğukan Güngör, X hesabından 'Allah büyük,her şeyi görüyor.' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
roxanne

Bu yasaklı madde imana mı getiriyor nedir her kullanan Bi ayet paylaşmalar Bi kandil kutlamalar 🤔

