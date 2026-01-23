Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Çıkarılan Doğukan Güngör'den İlk Paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, saç ve kan örneklerinde tespit edilen yasaklı madde sonucu Show TV tarafından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'de diziden çıkarılmasının ardından ilk paylaşım X hesabından geldi.
Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün paylaşımı:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Bu yasaklı madde imana mı getiriyor nedir her kullanan Bi ayet paylaşmalar Bi kandil kutlamalar 🤔
