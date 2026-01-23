onedio
Karaciğer Yetmezliğiyle Mücadele Eden Ufuk Özkan'a Uygun Donör Bulundu!

Esra Demirci
23.01.2026 - 19:51

1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör arayışı devam ediyordu. Kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından abisi için donör aradıklarını duyururken beklenen haber geldi. Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık Ufuk Özkan için donör oldu.

KAYNAK: Gazete Magazin/ Umut Ünver

Oyuncu Ufuk Özkan uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.

1 yıldır karaciğer rahatsızlığıyla tedavi gören Özkan, durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Karaciğer yetmezliği tanısı bulunan oyuncunun organ nakline ihtiyaç duyduğu öğrenilmiş ve bu nedenle uygun donör bulunana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı belirtilmişti. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından abisi için uygun donörün arandığını belirtirken Özkan için beklenen haber sonunda geldi.

Ufuk Özkan için aranan donör sonunda bulundu.

Gazete Magazin'den Umur Ünver'in haberine göre perşembe günü ameliyat olacak Ufuk Özkan'a daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık donör oldu. Ufuk Özkan'ı hastanede ziyarete giden Salih Kıvırcık, oyuncuyla bir fotoğraf yayınladı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
