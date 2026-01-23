Karaciğer Yetmezliğiyle Mücadele Eden Ufuk Özkan'a Uygun Donör Bulundu!
1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör arayışı devam ediyordu. Kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından abisi için donör aradıklarını duyururken beklenen haber geldi. Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık Ufuk Özkan için donör oldu.
KAYNAK: Gazete Magazin/ Umut Ünver
Oyuncu Ufuk Özkan uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.
Ufuk Özkan için aranan donör sonunda bulundu.
