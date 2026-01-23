DanlaCast’e Konuk Olan Ebru Yaşar’ın Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Danla Bilic’in DanlaCast programının yeni konuğu Ebru Yaşar oldu. Programdan paylaşılan kısa bir kesit sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Ebru Yaşar’ın yüzündeki belirgin değişim dikkatlerden kaçmadı. Kimi 'filtre' derken kimi 'botoks' yorumunda bulundu. 😬
Buyrun birlikte göz atalım 👇
Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı DanlaCast programıyla son dönemde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medyada sözlerinin yanı sıra, Ebru Yaşar’ın programdaki görünümü de olay oldu.
