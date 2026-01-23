onedio
DanlaCast’e Konuk Olan Ebru Yaşar’ın Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
23.01.2026 - 17:41

Danla Bilic’in DanlaCast programının yeni konuğu Ebru Yaşar oldu. Programdan paylaşılan kısa bir kesit sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Ebru Yaşar’ın yüzündeki belirgin değişim dikkatlerden kaçmadı. Kimi 'filtre' derken kimi 'botoks' yorumunda bulundu. 😬

Buyrun birlikte göz atalım 👇

Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı DanlaCast programıyla son dönemde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce Blok3, Ali Biçim, Şeyma Subaşı, Deniz Seki, Didem Soydan ve Cemal Can Canseven gibi isimleri konuk eden Bilic, yeni bölümün konuğunu sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir kesitle duyurdu.

DanlaCast’in yeni konuğu Ebru Yaşar oldu. Paylaşılan videoda ikilinin samimi sohbeti dikkat çekerken, Ebru Yaşar’ın şu sözleri öne çıktı:

“Benim eşim mesela, en doğal halimle sever. En makyajsız, hiçbir şeyin olmadığı halimle sever.”

Sosyal medyada sözlerinin yanı sıra, Ebru Yaşar’ın programdaki görünümü de olay oldu.

