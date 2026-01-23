onedio
Milyoner'de "Yarısı 4 Olan Sayının Yarısı Kaçtır?" Sorusu Yarışmacıyı Eledi

Milyoner'de "Yarısı 4 Olan Sayının Yarısı Kaçtır?" Sorusu Yarışmacıyı Eledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.01.2026 - 14:10

ATV’de Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya katılan 24 yaşındaki Selin Kuranoğulları, daha ilk soruda elendi. Kaynarca’nın “Selin ne yaptın?” sözleri yarışmaya damga vururken sosyal medyada da yorum yağdı.

İşte detaylar 👇

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Programda bu kez yarışmanın daha başında yaşanan bir an dikkat çekti. Yarışmaya katılan 24 yaşındaki Selin Kuranoğulları, henüz ilk soruda verdiği cevapla yarışmaya veda etti.

Selin Kuranoğulları’na yöneltilen soru:

“Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?” oldu. Yarışmacı bu soruya “2” yanıtını verdi. Ancak doğru cevap “4” olmalıydı. Yanlış cevabın ardından Selin Kuranoğulları, herhangi bir ödül kazanamadan yarışmaya veda etti.

Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacının verdiği cevap sonrası “Selin ne yaptın?” sözleriyle şaşkınlığını belirtti.

Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacının verdiği cevap sonrası “Selin ne yaptın?” sözleriyle şaşkınlığını belirtti.

Programın bu anları kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Kimi 'Heyecandan' derken, kimi de bunun heyecanla açıklanamayacağını belirterek 'Matematikten önce Türkçe bilmek gerek' yorumunda bulundu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
