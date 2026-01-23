Milyoner'de "Yarısı 4 Olan Sayının Yarısı Kaçtır?" Sorusu Yarışmacıyı Eledi

Programda bu kez yarışmanın daha başında yaşanan bir an dikkat çekti. Yarışmaya katılan 24 yaşındaki Selin Kuranoğulları, henüz ilk soruda verdiği cevapla yarışmaya veda etti.

Selin Kuranoğulları’na yöneltilen soru:

“Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?” oldu. Yarışmacı bu soruya “2” yanıtını verdi. Ancak doğru cevap “4” olmalıydı. Yanlış cevabın ardından Selin Kuranoğulları, herhangi bir ödül kazanamadan yarışmaya veda etti.