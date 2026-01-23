Kandırıldık mı? Bir İçerik Üreticisi Son 20 Yıldır Yanlış Giyindiğimizi İddia Etti!

Pantolonlar, ceketler, askeri montlar ve spor ceketler... Çünkü insan vücudunun hareket merkezi bel bölgesi. Ancak 2000’lerden sonra hızlı modanın ve hoodie kültürünün yükselişiyle birlikte kıyafetler aşağı doğru sarkmaya başladı, bel hattı adeta yok oldu.

İçerik üreticisi, bu değişimin sadece estetik değil, fiziksel bir problem de yarattığını söyledi. “Bel, vücudun denge noktasıdır” diyen Aydın, pantolonun leğen kemiğinde durmasının denge anlamına geldiğini, aşağı indikçe kumaşın toplandığını ve hareketle çatıştığını vurguladı. Aynı durumun üst beden için de geçerli olduğunu belirterek, uçuş ve motosiklet ceketlerinin neden yıllardır belden oturduğunu da bu mantıkla açıkladı.