Kandırıldık mı? Bir İçerik Üreticisi Son 20 Yıldır Yanlış Giyindiğimizi İddia Etti!

Gülistan Başköy
23.01.2026 - 13:09

“Son 20 yıldır yanlış giyiniyoruz!” diyen içerik üreticisi Alperen Aydın, sosyal medyada gündem olan videosuyla oversize modasına savaş açtı. Aydın, yıllardır vücut oranlarımızı fark etmeden bozduğumuzu ve stil algımızın sessiz sedasız değiştirildiğini savundu.

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Aydın’a göre 90’lı yıllara kadar kıyafetlerin büyük bölümü bel hizasında bitiyordu.

Pantolonlar, ceketler, askeri montlar ve spor ceketler... Çünkü insan vücudunun hareket merkezi bel bölgesi. Ancak 2000’lerden sonra hızlı modanın ve hoodie kültürünün yükselişiyle birlikte kıyafetler aşağı doğru sarkmaya başladı, bel hattı adeta yok oldu.

İçerik üreticisi, bu değişimin sadece estetik değil, fiziksel bir problem de yarattığını söyledi. “Bel, vücudun denge noktasıdır” diyen Aydın, pantolonun leğen kemiğinde durmasının denge anlamına geldiğini, aşağı indikçe kumaşın toplandığını ve hareketle çatıştığını vurguladı. Aynı durumun üst beden için de geçerli olduğunu belirterek, uçuş ve motosiklet ceketlerinin neden yıllardır belden oturduğunu da bu mantıkla açıkladı.

Peki her şey neden oversize oldu?

Alperen Aydın’a göre bunun sebebi moda değil, üretim kolaylığı. Oversize kalıplar sayesinde ölçü hassasiyeti azalıyor ve tek bir kalıp çok daha fazla insana satılabiliyor. Bu da markalar için daha hızlı ve daha ucuz üretim anlamına geliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
