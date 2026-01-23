Hikayenin Evrildiği Kızılcık Şerbeti'nde Nilay Karakterinde Radikal Değişim!

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı sevilen dizinin yeni sezonunda kadroya Özge Borak, Seray Kaya, Zeynep Parla, Hakan Karahan gibi isimler dahil olmuştu. Ayrıca yeni kadroyla birlikte dizinin hikayesi de evrilmişti. Hatta son bölümde İlhami karakterinin diziye döndüğünü görmüştük. Yeni bölümlerde İlhami'nin babası Ulvi'nin de Kızılcık Şerbeti'ne döneceği ortaya çıktı.

Dizinin ilk bölümlerinde tesettürsüz olan Nilay karakteri de sonraki bölümlerde tesettüre girmişti. Geçtiğimiz günlerde Feyza Civelek, rol arkadaşı Seray Kaya ile setten bir fotoğraf paylaşmış ve tesettürsüz haliyle dikkat çekti. Paylaşımın ardından sosyal medyada ‘Nilay açılıyor mu?’ sorusu gündem oldu.