Hikayenin Evrildiği Kızılcık Şerbeti'nde Nilay Karakterinde Radikal Değişim!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Yeni sezonda yeni karakterlerin geldiği ve hikayenin evrildiği Kızılcık Şerbeti dizisinde değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in setten tesettürsüz fotoğraf paylaşması kafa karıştırmış 'Nilay açılıyor mu?' yorumları beraberinde gelmişti. Beklenen oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Son yılların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma akşamları yeni bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor.
Hatırlarsanız Feyza Civelek de geçmişte verdiği röportajlarda Nilay’ın başörtüsünü çıkaracağını açıklamıştı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
