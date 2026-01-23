onedio
Hikayenin Evrildiği Kızılcık Şerbeti'nde Nilay Karakterinde Radikal Değişim!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.01.2026 - 10:32

Yeni sezonda yeni karakterlerin geldiği ve hikayenin evrildiği Kızılcık Şerbeti dizisinde değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in setten tesettürsüz fotoğraf paylaşması kafa karıştırmış 'Nilay açılıyor mu?' yorumları beraberinde gelmişti. Beklenen oldu.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Son yılların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma akşamları yeni bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı sevilen dizinin yeni sezonunda kadroya Özge Borak, Seray Kaya, Zeynep Parla, Hakan Karahan gibi isimler dahil olmuştu. Ayrıca yeni kadroyla birlikte dizinin hikayesi de evrilmişti. Hatta son bölümde İlhami karakterinin diziye döndüğünü görmüştük. Yeni bölümlerde İlhami'nin babası Ulvi'nin de Kızılcık Şerbeti'ne döneceği ortaya çıktı.

Dizinin ilk bölümlerinde tesettürsüz olan Nilay karakteri de sonraki bölümlerde tesettüre girmişti. Geçtiğimiz günlerde Feyza Civelek, rol arkadaşı Seray Kaya ile setten bir fotoğraf paylaşmış ve tesettürsüz haliyle dikkat çekti. Paylaşımın ardından sosyal medyada ‘Nilay açılıyor mu?’ sorusu gündem oldu.

Hatırlarsanız Feyza Civelek de geçmişte verdiği röportajlarda Nilay’ın başörtüsünü çıkaracağını açıklamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin renkli karakterlerinden Nilay’ın değişim yaşayacağı öğrenildi. Kısacası Nilay önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına açık haliyle çıkacak.

