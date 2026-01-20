Kızılcık Şerbeti Setinde Nilay'ın Tesettürsüz Olması Kafa Karıştırdı
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizi hakkında verdiği röportajlarda sık sık karakterinin tesettürden çıkabileceğini iddia etmişti. Kızılcık Şerbeti setinden gelen bir paylaşım kafaları karıştırdı.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in bir açıklaması gündem oldu.
Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne Başak karakteriyle dahil olan Seray Kaya'yla set fotoğrafı paylaştı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
