Kızılcık Şerbeti Setinde Nilay'ın Tesettürsüz Olması Kafa Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.01.2026 - 14:59

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizi hakkında verdiği röportajlarda sık sık karakterinin tesettürden çıkabileceğini iddia etmişti. Kızılcık Şerbeti setinden gelen bir paylaşım kafaları karıştırdı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in bir açıklaması gündem oldu.

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti hakkında spoiler vermeyi seven bir oyuncu. Dizi hakkında söyledikleri sık sık gerçekleşirken kendi karakteri Nilay'ın tesettürden çıkacağına dair 4 sezondur iddiada bulunsa da dizide bu yönde bir hamle gelmemişti. Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan Seray Kaya'nın paylaşımı ise bu iddianın artık gerçekleştiğini düşündürttü.

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne Başak karakteriyle dahil olan Seray Kaya'yla set fotoğrafı paylaştı.

Sette sahnelerinin gelmesini beklediklerini belirten Feyza Civelek'in karakterinin tesettürsüz olması kafaları karıştırırken Civelek'in 4 sezondur süren iddiası sonunda gerçekleşmiş olabilir.

