Survivor'da Onur Alp, Eren'in Hastalığı Hakkında Dalga Geçtiğini Açıkladı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.01.2026 - 14:09

Survivor'da Onur Alp, verdiği röportajda Eren'in hastalığıyla dalga geçtiğini açıkladı. Onur Alp'in hastalığı merak edilirken Eren hakkında sarf ettiği sözler gündem oldu.

Survivor'ın yeni bölümünde Onur Alp, eleme oylaması yapılırken Eren hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Onur Alp, Eren'in ismini yazma sebebi olarak hastalığıyla herkesin içinde dalga geçmesi olduğunu belirtti. Eleme gecesinde Eren en çok oyu alarak potaya giren ilk isim oldu. Onur Alp ise verdiği röportajda 'Ne demişler? Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişme. Sen herkesin içinde benimle alay etmeye kalkarsan hastalığımla dalga geçersen bunu da yeni tanıştığın arkadaşın uğruna yaparsan ben de senin adını yazarım' dedi.

Survivor Onur Alp'in hastalığı ne?

Onur Alp'in Eren'in dalga geçtiğini iddia ettiği hastalığı yarışmada net bir şekilde açıklanmadı. Onur Alp'in ellerine taktığı eldivenlere bakıldığında ve kollarındaki renk değişikliğiyle bunun bir cilt rahatsızlığı olan 'Vitiligo' olabileceği tahmin ediliyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

