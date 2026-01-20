onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef Altın Kupa Şampiyonu Sergen'den İlk Paylaşım Geldi

MasterChef Altın Kupa Şampiyonu Sergen'den İlk Paylaşım Geldi

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.01.2026 - 09:17

MasterChef'te üçüncü kez yarışan Sergen Özen, sonunda çok istediği MasterChef kupasını almaya hak kazandı. MasterChef Altın Kupa'da kıyasıya mücadele verip son ikiye Hasan'la kalan Sergen, şampiyon oldu. MasterChef Altın Kupa'yı aldıktan sonra Sergen'den ilk paylaşım gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da şampiyon sonunda belli oldu.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da şampiyon sonunda belli oldu.

MasterChef Altın Kupa'da finale kalan isimler Sergen ve Hasan olmuştu. Final etabında kıyasıya bir mücadele veren ikiliden Sergen Özen, açık ara farkla MasterChef Altın Kupa'nın şampiyonu oldu. 3 sezondur katıldığı MasterChef'te çok istediği kupayı sonunda evine götüren Sergen, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

MasterChef Altın Kupa şampiyonu Sergen'den ilk paylaşım geldi.

MasterChef Altın Kupa şampiyonu Sergen'den ilk paylaşım geldi.

MasterChef kupasıyla beraber poz veren Sergen, kısa ve net bir ifadeyle şampiyonluğunu kutladı. Sergen paylaşımında 'Bunu yapmasam olmazdı 😂 Teşekkürler herkese 🙏 @masterchefturkiye' yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın