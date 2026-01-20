MasterChef Altın Kupa Şampiyonu Sergen'den İlk Paylaşım Geldi
MasterChef'te üçüncü kez yarışan Sergen Özen, sonunda çok istediği MasterChef kupasını almaya hak kazandı. MasterChef Altın Kupa'da kıyasıya mücadele verip son ikiye Hasan'la kalan Sergen, şampiyon oldu. MasterChef Altın Kupa'yı aldıktan sonra Sergen'den ilk paylaşım gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye Altın Kupa'da şampiyon sonunda belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Altın Kupa şampiyonu Sergen'den ilk paylaşım geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın