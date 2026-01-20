Çekimleri Kars'ta Devam Edecek Olan Veliaht'a Yahya'nın Annesi Geliyor
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın ana yapısında ciddi değişiklikler oluyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin çekimlerinin birkaç hafta Kars'ta devam edeceği açıklanmıştı. Bu radikal gelişmenin ardından şimdi de Veliaht dizisinin kadrosuna Yahya ve Selim'in annesini canlandırması için sürpriz bir oyuncu dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV ekranlarının sevilen işlerinden Veliaht, flaş değişikliklerle gündemde.
Veliaht kadrosuna Yahya ve Selim karakterlerinin annesi geliyor.
