onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çekimleri Kars'ta Devam Edecek Olan Veliaht'a Yahya'nın Annesi Geliyor

Çekimleri Kars'ta Devam Edecek Olan Veliaht'a Yahya'nın Annesi Geliyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.01.2026 - 08:47

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın ana yapısında ciddi değişiklikler oluyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin çekimlerinin birkaç hafta Kars'ta devam edeceği açıklanmıştı. Bu radikal gelişmenin ardından şimdi de Veliaht dizisinin kadrosuna Yahya ve Selim'in annesini canlandırması için sürpriz bir oyuncu dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranlarının sevilen işlerinden Veliaht, flaş değişikliklerle gündemde.

Show TV ekranlarının sevilen işlerinden Veliaht, flaş değişikliklerle gündemde.

Perşembe akşamları yayınlanan Veliaht, kemik kitlesine rağmen reytinglerde istenilen sonucu bir türlü elde edemiyor. Veliaht'ın reytinglerde yükselişi için yapım ve senaryo ekibinden flaş hamle gelmişti. Dizi ekibi en az 3 hafta çekimlere Kars'ta devam etme kararıyla karşı karşıya kalırken Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht'ta yeni bir gelişme daha yaşandı.

Veliaht kadrosuna Yahya ve Selim karakterlerinin annesi geliyor.

Veliaht kadrosuna Yahya ve Selim karakterlerinin annesi geliyor.

Altuntaş'ın haberine göre Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya ve Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Selim karakterlerinin annesi diziye dahil olacak. Anne karakterini hangi oyuncunun canlandıracağı ise henüz netleşmiş değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın