6 Hafta Sonra Lider Değişti! Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
19.01.2026 - 20:36

12-18 Ocak 2026 haftasının reyting birincisi belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda üst üste zirveyi kapan Taşacak Bu Deniz bu hafta tahtından oldu. Uzak Şehir'le olan savaşını sık sık kazanan Taşacak Bu Deniz bu kez kaybetti. Haftanın en çok izlenen dizisi netleşti.

Bakalım geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizisi hangisiymiş?

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezona bomba gibi başlayıp reyting rekoruna doğru ilerlemeye başladı.

Geçtiğimiz sezonun reyting birincisi Uzak Şehir'in bu sezonki yüksek reytingleri Taşacak Bu Deniz'le büyük bir rekabet içine girmelerine neden oldu. Son haftalarda üst üste birinciliği kapan Taşacak Bu Deniz, bu kez zirveyi kaptırdı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yaklaşık bir puanlık artışla 15,90 reytinge yükseldi ve 6 haftanın ardından zirvedeki yerini aldı.

Son altı haftanın lideri Taşacak Bu Deniz, küçük bir artış almasına rağmen haftanın reyting sonuçlarında 15,59'la ikinci sırada yer aldı. ATV’nin Kenan İmirzalıoğlu’lu yeni dizisi A.B.İ. ise sezonun en iyi açılışına imza atarak ilk bölümünden 9,98 reyting aldı ve üçüncü sıraya yerleşti. 

12-18 Ocak haftasının reyting sıralaması şu şekilde oldu:

1 - Uzak Şehir (S02 - B45) - 15,90

2 - Taşacak Bu Deniz (S01 - B14) - 15,59

3 - A.B.İ. (S01 - B01) - 9,98

4 - Eşref Rüya (S02 - B28) - 8,94

5 - Teşkilat (S06 - B165) - 7,33

6 - Halef: Köklerin Çağrısı (S01 - B16) - 6,88

7 - Güller ve Günahlar (S01 - B13) - 6,64

8 - Kızılcık Şerbeti (S04 - B120) - 6,51

9 - Gönül Dağı (S06 - B201) - 5,71

10 - Cennetin Çocukları (S01 - B17) - 5,44

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
