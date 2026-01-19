6 Hafta Sonra Lider Değişti! Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu
12-18 Ocak 2026 haftasının reyting birincisi belli oldu.
Geçtiğimiz haftalarda üst üste zirveyi kapan Taşacak Bu Deniz bu hafta tahtından oldu. Uzak Şehir'le olan savaşını sık sık kazanan Taşacak Bu Deniz bu kez kaybetti. Haftanın en çok izlenen dizisi netleşti.
Bakalım geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizisi hangisiymiş?
TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezona bomba gibi başlayıp reyting rekoruna doğru ilerlemeye başladı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yaklaşık bir puanlık artışla 15,90 reytinge yükseldi ve 6 haftanın ardından zirvedeki yerini aldı.
