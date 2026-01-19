Türkiye'nin Yıldızları Programında Beren Saat'in Partneri Olan İsim Fena Şaşırttı!
Show TV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları 2004 yılında ekrana damga vurmuştu. Programda kadınlarda Beren Saat ikinci (Özlem Gürler birinci), erkeklerde Engin Akyürek ise birinci olmuştu. Şimdilerde ünlü olan pek çok ünlü ismin yer aldığı programda Beren Saat'in partneri olan isim şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004 yılında yayınlanmaya başlayan Türkiye'nin Yıldızları, pek çok ünlü ismin ortaya çıkmasını sağlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beren Saat'in programda rol aldığı bir skeçteki partneri son günlerde gündem oldu.
Kimin Eli Kimin Cebinde adlı skeçte Beren Saat'in partnerinin kim olduğunu öğrenenler epey şaşırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın