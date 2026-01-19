onedio
Türkiye'nin Yıldızları Programında Beren Saat'in Partneri Olan İsim Fena Şaşırttı!

Merve Ersoy
19.01.2026 - 18:13

Show TV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları 2004 yılında ekrana damga vurmuştu. Programda kadınlarda Beren Saat ikinci (Özlem Gürler birinci), erkeklerde Engin Akyürek ise birinci olmuştu. Şimdilerde ünlü olan pek çok ünlü ismin yer aldığı programda Beren Saat'in partneri olan isim şaşkınlık yarattı.

2004 yılında yayınlanmaya başlayan Türkiye'nin Yıldızları, pek çok ünlü ismin ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Sektöre sevilen ünlü isimleri kazandıran programda en çok konuşulan isimler Beren Saat ve Engin Akyürek olmuştu. Aynı sezonda yarışan ünlü isimlerden Beren Saat kadınlarda ikinci olurken, Engin Akyürek ise erkeklerde birinci olmuştu.

Beren Saat'in programda rol aldığı bir skeçteki partneri son günlerde gündem oldu.

Kimin Eli Kimin Cebinde adlı skeçte Beren Saat'in partnerinin kim olduğunu öğrenenler epey şaşırdı.

Bu skeçte Beren Saat'e partner olan ismin Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan karakterine hayat veren Soydan Soydaş olduğu ortaya çıktı. Tanıyabilene aşk olsun!

TV Editörü
