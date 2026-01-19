Esra Ezmeci Sahte Ünvan İddialarını Yalanladı
Psikolog ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, “klinik psikolog” ünvanının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla gündeme geldi. İstanbul’daki ofisinin tabelasında bu unvanın yer alması üzerine resmi denetim yapıldı ve yetkisi olmadığının belirlendiği iddia edildi. Bu tespit sonrası süreç yargıya taşındı ve soruşturma başlatıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası verdi. Ezmeci açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Esra Ezmeci’nin Beşiktaş’taki ofis tabelasında “klinik psikolog” ifadesini görünce detaylı inceleme başlattığı öğrenilmişti.
