Esra Ezmeci Sahte Ünvan İddialarını Yalanladı

Esra Ezmeci Sahte Ünvan İddialarını Yalanladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.01.2026 - 16:03

Psikolog ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, “klinik psikolog” ünvanının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla gündeme geldi. İstanbul’daki ofisinin tabelasında bu unvanın yer alması üzerine resmi denetim yapıldı ve yetkisi olmadığının belirlendiği iddia edildi. Bu tespit sonrası süreç yargıya taşındı ve soruşturma başlatıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası verdi. Ezmeci açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Esra Ezmeci’nin Beşiktaş’taki ofis tabelasında “klinik psikolog” ifadesini görünce detaylı inceleme başlattığı öğrenilmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Esra Ezmeci’nin Beşiktaş’taki ofis tabelasında “klinik psikolog” ifadesini görünce detaylı inceleme başlattığı öğrenilmişti.

Denetimde, kullanılan ünvanın Ezmeci’nin yetkisiyle örtüşmediği tespit edildi. Bu sonuç üzerine belediye ekipleri durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Esra Ezmeci hakkında, “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” kapsamında suç işlediği hükmüne varıldı. Mahkeme heyeti, Ezmeci’ye 10 ay hapis cezası verdi. Cezanın uygulanmasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ezmeci’nin avukatı kararı temyize taşıdı ve dosyanın üst mahkemeye taşınacağı belirtildi.  

Esra Ezmeci ise açıklama yaptı ve hakkındaki iddiaları açık şekilde reddetti.  Sosyal medya hesabından diplomalarını paylaştı. Aynı zamanda Beyaz TV’deki programında konuya dair konuşarak yalan haberlere ateş püskürdü.

İşte açıklama paylaşımı 👇

