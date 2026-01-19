onedio
Kısmetse Olur Ayça’nın Son Hali Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
19.01.2026 - 15:42

Bir dönemlerin en sevilen programı olan Kısmetse Olur, ilk sezonlarıyla birçok ismi tanınır hale getirmişti. Yarışmacıların kaosları, aşkları ve tüm yaşananlarla birlikte program en çok izlenenlerden olmayı başarmıştı. Şimdilerde dijitalde devam etse de aynı etkiyi yaratmıyor. O dönemler için TV’de farklı bir proje görmek izleyiciyi epey etkilemiş, yarışmaya ilgi katlanarak artmıştı. Ayça Beğen de Kısmetse Olur’un popüler yarışmacılarındandı. Şimdiyse değişimiyle gündemde.

Kısmetse Olur’un popüler isimlerinden olan Ayça, programda dobralığıyla öne çıkan isimlerdendi.

Aynı zamanda aşklarıyla da sansasyon yaratmayı başarıyordu. Kendisi sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Şimdiyse katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Kısa bir röportaj vererek eski günleri yad etti. Kısmetse Olur’un popüler isminin son hali dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

