Kısmetse Olur Ayça’nın Son Hali Gündeme Geldi
Bir dönemlerin en sevilen programı olan Kısmetse Olur, ilk sezonlarıyla birçok ismi tanınır hale getirmişti. Yarışmacıların kaosları, aşkları ve tüm yaşananlarla birlikte program en çok izlenenlerden olmayı başarmıştı. Şimdilerde dijitalde devam etse de aynı etkiyi yaratmıyor. O dönemler için TV’de farklı bir proje görmek izleyiciyi epey etkilemiş, yarışmaya ilgi katlanarak artmıştı. Ayça Beğen de Kısmetse Olur’un popüler yarışmacılarındandı. Şimdiyse değişimiyle gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısmetse Olur’un popüler isimlerinden olan Ayça, programda dobralığıyla öne çıkan isimlerdendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın