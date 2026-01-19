Kısmetse Olur Ayça’nın Son Hali Gündeme Geldi

Bir dönemlerin en sevilen programı olan Kısmetse Olur, ilk sezonlarıyla birçok ismi tanınır hale getirmişti. Yarışmacıların kaosları, aşkları ve tüm yaşananlarla birlikte program en çok izlenenlerden olmayı başarmıştı. Şimdilerde dijitalde devam etse de aynı etkiyi yaratmıyor. O dönemler için TV’de farklı bir proje görmek izleyiciyi epey etkilemiş, yarışmaya ilgi katlanarak artmıştı. Ayça Beğen de Kısmetse Olur’un popüler yarışmacılarındandı. Şimdiyse değişimiyle gündemde.