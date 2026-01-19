onedio
Milyoner Yarışmacısı Sessiz Harfler Sorusunda Joker Kullanarak İzleyicileri Şaşırttı

19.01.2026 - 12:13

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Keyifli anlara ev sahipliği yapan programda heyecanına yenik düşen yarışmacılara şahit olabiliyoruz. Dün de bir yarışmacı jokerini kullanmak için erken davranmıştı. O anlar karşısında Oktay Kaynarca da şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin detaylara geçelim!

Yarışmacıya Türk alfabesindeki sessiz harfler sorulmuştu.

Henüz ilk sorularda olan yarışmacı soru karşısında kafa karışıklığı yaşadı. Hesap yapmayı denedikten sonra joker hakkını kullanmak istediğine karar verdi.  Seyircinin seçtiği şıkka güvenen yarışmacı yanlış yanıt vermiş oldu. Yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. Şaşkınlığı kendi yüzüne de yansıdı, Oktay Kaynarca’yla birlikte izleyiciler de şaşırdı.

İşte o anlar 👇

