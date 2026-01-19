Milyoner Yarışmacısı Sessiz Harfler Sorusunda Joker Kullanarak İzleyicileri Şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Keyifli anlara ev sahipliği yapan programda heyecanına yenik düşen yarışmacılara şahit olabiliyoruz. Dün de bir yarışmacı jokerini kullanmak için erken davranmıştı. O anlar karşısında Oktay Kaynarca da şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmacıya Türk alfabesindeki sessiz harfler sorulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın