NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı’nın Yayın Günü Netleşti

Yine NOW’da yayınlanan Hudutsuz Sevda ile en son ekranlarda olan Deniz Can Aktaş, projelere ara verip vermeyeceği düşünülürken Yeraltı ile anlaşmıştı. Yeraltı hikayesi yarım kalarak sezon finali yapan Hudutsuz Sevda’nın kadrosundan isimlere de sahip.

Aynı şekilde başrol Devrim Özkan’ın son dizisi de final bölümü yayınlamadan final yapmıştı. Uraz Kaygılaroğlu’nu da en son Üç Kuruş adlı dizide izlemiştik. Ekranların sevilen yüzleri Yeraltı ile bir araya geldi.