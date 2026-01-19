NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı’nın Yayın Günü Netleşti
NOW 2025-2026 sezonu için birbirinden iddialı dizi duyurularıyla izleyicileri heyecanlandırmıştı. Kimileri erken final yaparak ekranlara veda etti, kimileriyse kendini izleyiciye kanıtladı ve yayın hayatına devam ediyor. Şimdiyse NOW bir yeni dizinin daha hazırlığında. Yeraltı dizisinin yayın günü belli oldu. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolündeki Yeraltı, tanıtımlarıyla nabızları yükseltmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Can Aktaş’ı Hudutsuz Sevda ile takip edenlerin favorisi olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın