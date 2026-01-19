onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı’nın Yayın Günü Netleşti

NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı’nın Yayın Günü Netleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.01.2026 - 10:04

NOW 2025-2026 sezonu için birbirinden iddialı dizi duyurularıyla izleyicileri heyecanlandırmıştı. Kimileri erken final yaparak ekranlara veda etti, kimileriyse kendini izleyiciye kanıtladı ve yayın hayatına devam ediyor. Şimdiyse NOW bir yeni dizinin daha hazırlığında. Yeraltı dizisinin yayın günü belli oldu. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolündeki Yeraltı, tanıtımlarıyla nabızları yükseltmişti.

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolündeki Yeraltı, tanıtımlarıyla nabızları yükseltmişti.

Dizinin tanıtımlarının yayınlanmasının ardından asıl olarak tarihli fragman için bekleyiş başlamıştı. Nihayet dizinin yayın günü ve tarihi netleşti. Dizi 28 Ocak Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Deniz Can Aktaş’ı Hudutsuz Sevda ile takip edenlerin favorisi olacak.

Deniz Can Aktaş’ı Hudutsuz Sevda ile takip edenlerin favorisi olacak.

Yine NOW’da yayınlanan Hudutsuz Sevda ile en son ekranlarda olan Deniz Can Aktaş, projelere ara verip vermeyeceği düşünülürken Yeraltı ile anlaşmıştı. Yeraltı hikayesi yarım kalarak sezon finali yapan Hudutsuz Sevda’nın kadrosundan isimlere de sahip. 

Aynı şekilde başrol Devrim Özkan’ın son dizisi de final bölümü yayınlamadan final yapmıştı. Uraz Kaygılaroğlu’nu da en son Üç Kuruş adlı dizide izlemiştik. Ekranların sevilen yüzleri Yeraltı ile bir araya geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın