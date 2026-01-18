onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef Altın Kupa Şampiyonu Belli Oldu: MasterChef Altın Kupa Birincisi Kim Oldu?

MasterChef Altın Kupa Şampiyonu Belli Oldu: MasterChef Altın Kupa Birincisi Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.01.2026 - 00:35

MasterChef Türkiye'de Altın Kupa heyecanı son buldu. En iyilerin yarıştığı Altın Kupa'da finalistler Hasan ve Sergen olmuştu. 3 gün süren final turunun ardından son ikiye kalan Hasan ve Sergen tüm yeteneklerini sergilediler. 

MasterChef 2025 Altın Kupa şampiyonu belli oldu? MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

18 Ocak Pazar akşamı MasterChef Altın Kupa şampiyonu belli oldu!

18 Ocak Pazar akşamı MasterChef Altın Kupa şampiyonu belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Altın Kupa'da rakiplerini birer birer eleyen Hasan ve Sergen finalist olmayı başardı. Türk mutfağı, uluslararası mutfak ve final etabında imza tabakların yapıldığı MasterChef Altın Kupa'da şeflerin verdikleri puanlar şampiyonu belirledi. Şampiyon 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.

MasterChef Altın Kupa'nın sahibi Sergen oldu!

MasterChef Altın Kupa'nın sahibi Sergen oldu!

MasterChef Altın Kupa'da haftalardır süren mücadele son buldu. Altın Kupa'da şampiyon Sergen oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın