MasterChef Altın Kupa Şampiyonu Belli Oldu: MasterChef Altın Kupa Birincisi Kim Oldu?
MasterChef Türkiye'de Altın Kupa heyecanı son buldu. En iyilerin yarıştığı Altın Kupa'da finalistler Hasan ve Sergen olmuştu. 3 gün süren final turunun ardından son ikiye kalan Hasan ve Sergen tüm yeteneklerini sergilediler.
MasterChef 2025 Altın Kupa şampiyonu belli oldu? MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı?
18 Ocak Pazar akşamı MasterChef Altın Kupa şampiyonu belli oldu!
MasterChef Altın Kupa'nın sahibi Sergen oldu!
