Survivor'da Acun Ilıcalı'nın "TV'de Yayınlayamayız" Dediği Ceza Belli Oldu!
Survivor 2026 tüm hızıyla devam ederken bu sezon kaybeden takıma verilen cezalar da olay oldu. Daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar izledik ama Acun Ilıcalı son ceza için “RTÜK nedeniyle yayınlayamayız” deyince merak iyice arttı. Herkes “Ne olabilir ki?” diye konuşurken yeni fragman yayınlandı. Fragmandaki görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Fear Factor esintileri taşıyan o ceza sonunda ortaya çıktı.
İşte Survivor’daki o çok konuşulacak ceza…
Survivor 2026, bu yıl format değişikliğiyle birlikte izleyiciyi her bölümde şaşırtmaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı konuşmada sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını söyledi.
Fragmana göre kaybeden takımın, tarantulayla ilgili yeme ya da temas içeren bir challenge ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.
