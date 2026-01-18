onedio
Survivor'da Acun Ilıcalı'nın "TV'de Yayınlayamayız" Dediği Ceza Belli Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.01.2026 - 13:29

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ederken bu sezon kaybeden takıma verilen cezalar da olay oldu. Daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar izledik ama Acun Ilıcalı son ceza için “RTÜK nedeniyle yayınlayamayız” deyince merak iyice arttı. Herkes “Ne olabilir ki?” diye konuşurken yeni fragman yayınlandı. Fragmandaki görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Fear Factor esintileri taşıyan o ceza sonunda ortaya çıktı. 

İşte Survivor’daki o çok konuşulacak ceza…

Survivor 2026, bu yıl format değişikliğiyle birlikte izleyiciyi her bölümde şaşırtmaya devam ediyor.

Artık ödül oyununu kaybeden takım sadece ödülden mahrum kalmıyor, aynı zamanda birbirinden zorlu cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Bu sezon şimdiye kadar kaybeden takımlara çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar verilmiş, yarışmacıların yaşadığı zorluklar dikkat çekmişti. Ancak son konseyde Acun Ilıcalı’nın yaptığı bir açıklama, hem yarışmacıları hem de izleyicileri daha da meraklandırdı.

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı konuşmada sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını söyledi.

Bu sözler yarışmacılar arasında büyük şaşkınlık yaratırken, izleyici cephesinde de “Nasıl bir ceza olabilir?” sorusu gündeme geldi. Ilıcalı’nın “yayınlanamaz” vurgusu sonrası sosyal medyada birçok teori ortaya atıldı. Çok konuşulan bu gizemli ceza, nihayet yeni bölüm fragmanıyla ortaya çıktı.

Yayınlanan fragmanda içinde tarantula bulunan bir kase dikkat çekti. Görüntüler, Survivor’da şimdiye kadar pek alışık olmadığımız türden, tüyler ürperten bir cezaya işaret etti.

Fragmana göre kaybeden takımın, tarantulayla ilgili yeme ya da temas içeren bir challenge ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

