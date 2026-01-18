Survivor'da Acun Ilıcalı'nın "TV'de Yayınlayamayız" Dediği Ceza Belli Oldu!

Bu sözler yarışmacılar arasında büyük şaşkınlık yaratırken, izleyici cephesinde de “Nasıl bir ceza olabilir?” sorusu gündeme geldi. Ilıcalı’nın “yayınlanamaz” vurgusu sonrası sosyal medyada birçok teori ortaya atıldı. Çok konuşulan bu gizemli ceza, nihayet yeni bölüm fragmanıyla ortaya çıktı.

Yayınlanan fragmanda içinde tarantula bulunan bir kase dikkat çekti. Görüntüler, Survivor’da şimdiye kadar pek alışık olmadığımız türden, tüyler ürperten bir cezaya işaret etti.