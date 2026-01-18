onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
17 Ocak Cumartesi Reytinglerinde Dengeler Değişti: O Dizi Tahtı Kaybetti!

17 Ocak Cumartesi Reytinglerinde Dengeler Değişti: O Dizi Tahtı Kaybetti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.01.2026 - 12:37

Televizyon ekranlarında 17 Ocak Cumartesi akşamı yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Çifte Milyon ve Survivor izleyiciyle buluştu. Gecenin kazananı merak konusu olurken, zirvenin sahibi de belli oldu. Bazı yapımlar düşüş yaşarken bazıları haftayı zirvede kapattı. 

İşte tüm detaylarıyla 17 Ocak Cumartesi reyting tablosu…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasında her gün merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı.

Televizyon dünyasında her gün merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı.

17 Ocak Cumartesi akşamı ekranlarda Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Çifte Milyon ve Survivor izleyiciyle buluştu. Diziler ve yarışma programları arasında yaşanan kıyasıya rekabette kazanan da netleşti.

Gecenin en çok izlenen yapımı Güller ve Günahlar oldu. Dizi, tüm kategorilerde zirveye oturarak rakiplerine fark attı.

Güller ve Günahlar, 17 Ocak Cumartesi akşamının tartışmasız galibi oldu.

Güller ve Günahlar, 17 Ocak Cumartesi akşamının tartışmasız galibi oldu.

Dizi;

Total: 8,57 ile 1. sırada

AB: 6,00 ile 1. sırada

ABC1: 6,64 ile 1. sırada yer alarak üç kategoride de zirveyi kimseye bırakmadı.

Gönül Dağı İkincilikte Kaldı

Gönül Dağı İkincilikte Kaldı

Uzun süredir güçlü reytingleriyle dikkat çeken Gönül Dağı ise bu hafta zirveyi kaptırdı ancak yine de üst sıralarda yer aldı:

Total: 6,44 ile 2. sırada

AB: 4,55 ile 2. sırada

ABC1: 5,71 ile 2. sırada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın