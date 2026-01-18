17 Ocak Cumartesi Reytinglerinde Dengeler Değişti: O Dizi Tahtı Kaybetti!
Televizyon ekranlarında 17 Ocak Cumartesi akşamı yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Çifte Milyon ve Survivor izleyiciyle buluştu. Gecenin kazananı merak konusu olurken, zirvenin sahibi de belli oldu. Bazı yapımlar düşüş yaşarken bazıları haftayı zirvede kapattı.
İşte tüm detaylarıyla 17 Ocak Cumartesi reyting tablosu…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasında her gün merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güller ve Günahlar, 17 Ocak Cumartesi akşamının tartışmasız galibi oldu.
Gönül Dağı İkincilikte Kaldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın