2 Çocuk Annesi Müge Boz 20 Yıldır Mücadele Ettiği Hastalığını İlk Kez Açıkladı!
Sosyal medyanın en neşeli isimlerinden Müge Boz’dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Ünlü oyuncu, gittiği detoks kampının sebebinin kilo vermek değil, yıllardır gizlediği ciddi bir sağlık sorunu olduğunu açıkladı. Boz, tam 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. “Öldürmez ama süründürür” sözleriyle yaşadıklarını anlatan oyuncu, hastalığın hayatını nasıl etkilediğini ilk kez bu kadar açık anlattı. Vücudundaki izlerden özgüven kaybına kadar her detayı paylaştı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019 yılında Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz, aynı yıl kızı Vina’yı, 2024’te de oğlu Rika’yı kucağına almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hastalığın bağırsaklar ile bağlantılı olabileceğini düşündüğünü söyleyen Boz, bu yüzden detoks sürecine girdiğini ve burada öğrendiklerini de takipçileriyle paylaşacağını belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın