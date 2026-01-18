onedio
2 Çocuk Annesi Müge Boz 20 Yıldır Mücadele Ettiği Hastalığını İlk Kez Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.01.2026 - 11:43

Sosyal medyanın en neşeli isimlerinden Müge Boz’dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Ünlü oyuncu, gittiği detoks kampının sebebinin kilo vermek değil, yıllardır gizlediği ciddi bir sağlık sorunu olduğunu açıkladı. Boz, tam 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. “Öldürmez ama süründürür” sözleriyle yaşadıklarını anlatan oyuncu, hastalığın hayatını nasıl etkilediğini ilk kez bu kadar açık anlattı. Vücudundaki izlerden özgüven kaybına kadar her detayı paylaştı. 

İşte detaylar 👇

2019 yılında Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz, aynı yıl kızı Vina’yı, 2024’te de oğlu Rika’yı kucağına almıştı.

Sosyal medyada genelde tatil kareleri ve keyifli paylaşımlarıyla gördüğümüz ünlü oyuncu, bu kez oldukça duygusal bir itirafla sevenlerinin karşısına çıktı. Müge Boz, paylaştığı videoda tam 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Bu detoksa sadece zayıflamak için gelmediğini söyleyen Boz, asıl amacının bu hastalığıyla ilgili bir çözüm bulmak olduğunu dile getirdi.

“Yaklaşık 20 yıldır özgüvenimi, sosyal hayatımı, arkadaşlıklarımı ve iş hayatımı etkileyen bir derdim var” diyen ünlü oyuncu, sedef hastalığını “öldürmez ama süründürür” sözleriyle anlattı. Vücudunun birçok yerinde kaşıntılı ve zaman zaman plaklara dönüşen yaralar oluştuğunu, bu atakların neden geldiğini çoğu zaman bilmediğini ifade etti.

Hastalığın bağırsaklar ile bağlantılı olabileceğini düşündüğünü söyleyen Boz, bu yüzden detoks sürecine girdiğini ve burada öğrendiklerini de takipçileriyle paylaşacağını belirtti.

