2 Çocuk Annesi Müge Boz 20 Yıldır Mücadele Ettiği Hastalığını İlk Kez Açıkladı!

Sosyal medyada genelde tatil kareleri ve keyifli paylaşımlarıyla gördüğümüz ünlü oyuncu, bu kez oldukça duygusal bir itirafla sevenlerinin karşısına çıktı. Müge Boz, paylaştığı videoda tam 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Bu detoksa sadece zayıflamak için gelmediğini söyleyen Boz, asıl amacının bu hastalığıyla ilgili bir çözüm bulmak olduğunu dile getirdi.

“Yaklaşık 20 yıldır özgüvenimi, sosyal hayatımı, arkadaşlıklarımı ve iş hayatımı etkileyen bir derdim var” diyen ünlü oyuncu, sedef hastalığını “öldürmez ama süründürür” sözleriyle anlattı. Vücudunun birçok yerinde kaşıntılı ve zaman zaman plaklara dönüşen yaralar oluştuğunu, bu atakların neden geldiğini çoğu zaman bilmediğini ifade etti.