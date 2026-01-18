Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Sosyal medyanın mizah merkezi X, bu hafta da ekranlardaki hiçbir detayı gözden kaçırmadı. Televizyon dizilerinden programlarda yakalanan eğlenceli anlara kadar her şey kullanıcıların yaratıcı yorumlarıyla yeniden şekillendi. Hem dramı hem de absürtlüğü eğlenceye dönüştüren, haftanın en çarpıcı ve komik paylaşımlarına göz atmaya ne dersiniz? Gelin, haftayı birlikte gülerek kapatalım!
1. Görselliği her şeyin önünde tutan biri...
2. Ahahaha muhteşem
3. Sünnet anneleri başrolde
4. Bu zamanları özleyen oldlar burada mı?
5. Resmen aynısı!
6. Doğru olabilir araştırılsın
7. Bunu muhtemelen dünya tıp tarihi de ilk kez duymuştur.
8. İlk soru sağlık ocağında neden ameliyat yapıldığı olmalı tabii...
9. Biz bu hıza yetişemiyoruz
10. Araştırılması gereken bir konu daha
11. Ayak atmayın kardeşim şu siteye!
12. Her seferinde kendimizi uyarmamıza rağmen anlatmamız...
13. Semih arada Survivor'a katılıp ayrılabilir mi?
14. Yapmayın, duygulanırız!
15.
16. Pandemiden sonra biz normal hayata nasıl döndük ya?
17. Canımız babalar, lütfen artık ya!
18. Mis gibi!
19. :D
20. Maalesef çok güldüm aahahah
21. Bu hafta komiklikler şakalar had safhadaymış
22. Bayhan sen bir ikonsun
23. Haftaya görüşmek üzere!
