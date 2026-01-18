onedio
24 Saatte Rekor İzlenme: YouTube'da Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.01.2026 - 20:26

Televizyon ekranlarında pek çok dizi yayınlanıyor. Yılbaşı arasından en erken dönen dizilerden Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz'in ardından Güller ve Günahlar, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Teşkilat, Rüya Gibi, Halef gibi yapımlar da izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümü ekranda kaçıran izleyiciler YouTube'daki tekrarlarına koştu.

Bu hafta YouTube'da en çok izlenen dizi belli oldu.

Geçtiğimiz hafta televizyon ekranlarında sevilen dizilerin yeni bölümleri yayınlandı.

Uzak Şehir, Taşacak Bu DenizGüller ve Günahlar, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Teşkilat, Rüya Gibi, Halef dizilerinin ekrana dönmesinin yanı sıra A.B.İ. dizisinin yayın hayatına başladığı bir haftayı geride bıraktık. İlk bölümüyle neredeyse 10 reytingi gören dizi büyük başarı yakaladı. Dizilerin hangilerinin reyting zirvesinde yer aldığı merak edildi. Yeni bölümleri ekrandan izlemeyi kaçıran izleyiciler, YouTube'daki tekrarına koştular.

YouTube'da en çok izlenen dizi Taşacak Bu Deniz oldu.

Taşacak Bu Deniz'in 14. bölümü YouTube'da 1 günde 8,9 milyon izlenmeye ulaştı.

A.B.İ. dizisinin 1. bölümü YouTube'da 4 günde 5,8 milyon izlendi.

Uzak Şehir YouTube'da Türkiye'ye kapalı olmasına rağmen 5 günde 4,8 milyon, Sahipsizler 3 günde 4,6 milyon, Kızılcık Şerbeti 1 günde 4 milyon, Rüya Gibi 4 günde 3,2 milyon, Kuruluş Orhan 3 günde 3,2 milyon, Veliaht 2 günde 3 milyon, Halef 2 günde 2,1 milyon izlenme aldı.

Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
