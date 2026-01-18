24 Saatte Rekor İzlenme: YouTube'da Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu

Televizyon ekranlarında pek çok dizi yayınlanıyor. Yılbaşı arasından en erken dönen dizilerden Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz'in ardından Güller ve Günahlar, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Teşkilat, Rüya Gibi, Halef gibi yapımlar da izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümü ekranda kaçıran izleyiciler YouTube'daki tekrarlarına koştu.

Bu hafta YouTube'da en çok izlenen dizi belli oldu.