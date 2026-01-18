24 Saatte Rekor İzlenme: YouTube'da Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu
Televizyon ekranlarında pek çok dizi yayınlanıyor. Yılbaşı arasından en erken dönen dizilerden Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz'in ardından Güller ve Günahlar, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Teşkilat, Rüya Gibi, Halef gibi yapımlar da izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümü ekranda kaçıran izleyiciler YouTube'daki tekrarlarına koştu.
Bu hafta YouTube'da en çok izlenen dizi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta televizyon ekranlarında sevilen dizilerin yeni bölümleri yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube'da en çok izlenen dizi Taşacak Bu Deniz oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın