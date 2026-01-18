Büyük Gün Geldi Çattı: Yeni Game of Thrones Dizisi Başlıyor!
Her ne kadar final puanı koca tarihine yakışmasa da Game of Thrones, izleyenler için gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri! Hatta onu sadece bir kez izlemek yetmedi, pek çoğumuz iki, hatta üçüncü kez 8 koca sezonu izledik. Sonunda beklenilen haber geldi. Game of Thrones'ta izlediğimiz olaylardan bir asır önce yaşananların anlatıldığı A Knight of the Seven Kingdoms yarın yayın hayatına başlıyor!
2011'de yayın hayatına başlayan Game of Thrones'un izleyicileri dizinin yeni bölümü gelir gelmez işini gücünü bırakıp izlediği günleri unutmaz...
Merakla beklenen Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'ın yarın izleyiciyle buluşacağı açıklandı!
