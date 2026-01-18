onedio
Büyük Gün Geldi Çattı: Yeni Game of Thrones Dizisi Başlıyor!

Merve Ersoy
18.01.2026 - 18:39

Her ne kadar final puanı koca tarihine yakışmasa da Game of Thrones, izleyenler için gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri! Hatta onu sadece bir kez izlemek yetmedi, pek çoğumuz iki, hatta üçüncü kez 8 koca sezonu izledik. Sonunda beklenilen haber geldi. Game of Thrones'ta izlediğimiz olaylardan bir asır önce yaşananların anlatıldığı A Knight of the Seven Kingdoms yarın yayın hayatına başlıyor!

8 sezon boyunca her bölümünü heyecanla beklediğimiz Game of Thrones, her ne kadar son sezon ve özellikle son bölümüyle izleyicilerinin beklentisinin altında kalsa da dizi gelmiş geçmiş en başarılı yapımlar olarak kabul ediliyor. Bu sebeple Game of Thrones evreninde geçen diziler çekilmeye devam ediyor.

HBO Max'in 'Yarın Westeros'a dönüyoruz' diyerek duyurduğu dizi heyecan yarattı. Dizide, Game of Thrones olaylarından bir asır önce Westeros'ta genç, saf ama cesur bir şövalye olan Sör Duncan ve onun minyon uşağı Egg'in, Targaryen soyunun hala Demir Taht'ı elinde tuttuğu ve son ejderhanın anısının henüz yaşayanların hafızasından silinmediği bir çağda yaşadıkları, şahit oldukları olaylar anlatılacak. Bakalım, geçmişe tanık olmak izleyicileri nasıl etkileyecek?

