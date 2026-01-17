Stranger Things Oyuncusunun Finale Verdiği Puan Tartışma Yarattı

Final sezonunda ise karakterin gençlik anılarına kısa sekanslarla geri dönüldü. Henry’nin yetişkin hali ve Vecna formu ise Jamie Campbell Bower tarafından canlandırıldı. Finalin ardından Netflix, dizinin kamera arkasını anlatan uzun metrajlı bir belgeseli de izleyiciyle buluşturdu. Belgeselde Duffer Kardeşler, final bölümünü yazmanın kariyerlerindeki en zor süreçlerden biri olduğunu dile getirdi. Ancak bu açıklamalar, bazı hayranların hayal kırıklığını gidermeye yetmedi. Hatta “gerçek finalin gizlendiği” iddiasıyla ortaya atılan komplo teorileri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu teoriye inananlar, izledikleri finalin Vecna’nın yarattığı bir yanılsama olduğunu savundu. Dizi ekibi iddiaları net bir dille reddetse de tartışmalar sona ermedi.