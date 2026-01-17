Stranger Things Oyuncusunun Finale Verdiği Puan Tartışma Yarattı
Stranger Things finali daha yayına gireli kısa süre olmasına rağmen tartışmalar dinmek bilmiyor. Bu kez gündemi belirleyen detay, dizide rol alan genç bir oyuncunun finale verdiği puan oldu. Final bölümüne dair hayranlar arasında süren görüş ayrılıkları, bu değerlendirmeyle yeniden alevlendi.
Kaynak: Independent
Dizide Henry karakterinin çocukluk ve gençlik dönemini canlandıran Raphael Luce, 5. sezon finalini Letterboxd hesabında değerlendirdi.
Luce, dizinin 4. sezonunda Henry’nin geçmişini anlatan sahnelerde yer almıştı.
