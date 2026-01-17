onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Stranger Things Oyuncusunun Finale Verdiği Puan Tartışma Yarattı

Stranger Things Oyuncusunun Finale Verdiği Puan Tartışma Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.01.2026 - 22:51

Stranger Things finali daha yayına gireli kısa süre olmasına rağmen tartışmalar dinmek bilmiyor. Bu kez gündemi belirleyen detay, dizide rol alan genç bir oyuncunun finale verdiği puan oldu. Final bölümüne dair hayranlar arasında süren görüş ayrılıkları, bu değerlendirmeyle yeniden alevlendi.

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizide Henry karakterinin çocukluk ve gençlik dönemini canlandıran Raphael Luce, 5. sezon finalini Letterboxd hesabında değerlendirdi.

Dizide Henry karakterinin çocukluk ve gençlik dönemini canlandıran Raphael Luce, 5. sezon finalini Letterboxd hesabında değerlendirdi.

Genç oyuncu, final bölümü için 3,5 yıldız verdi ve yorum kısmına yalnızca “Son” kelimesini yazdı. Bu kısa ve mesafeli not, hayranların gözünden kaçmadı. Bazı kullanıcılar, Luce’un ilk etapta daha yüksek bir puan verip sonradan yarım yıldız düşürdüğünü iddia etti. Özellikle bir izleyicinin “Gerçekten 4 yıldız mı?” yorumu, bu söylentileri güçlendirdi.

Luce, dizinin 4. sezonunda Henry’nin geçmişini anlatan sahnelerde yer almıştı.

Luce, dizinin 4. sezonunda Henry’nin geçmişini anlatan sahnelerde yer almıştı.

Final sezonunda ise karakterin gençlik anılarına kısa sekanslarla geri dönüldü. Henry’nin yetişkin hali ve Vecna formu ise Jamie Campbell Bower tarafından canlandırıldı. Finalin ardından Netflix, dizinin kamera arkasını anlatan uzun metrajlı bir belgeseli de izleyiciyle buluşturdu. Belgeselde Duffer Kardeşler, final bölümünü yazmanın kariyerlerindeki en zor süreçlerden biri olduğunu dile getirdi. Ancak bu açıklamalar, bazı hayranların hayal kırıklığını gidermeye yetmedi. Hatta “gerçek finalin gizlendiği” iddiasıyla ortaya atılan komplo teorileri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu teoriye inananlar, izledikleri finalin Vecna’nın yarattığı bir yanılsama olduğunu savundu. Dizi ekibi iddiaları net bir dille reddetse de tartışmalar sona ermedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın