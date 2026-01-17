Game Of Thrones Yıldızı Emilia Clarke: “Seks Sahnesinde Kaburgam Kırıldı”

Rol arkadaşı Haley Lu Richardson da yaşananları doğrulayarak Clarke’ın sahneleri dublörsüz oynamakta ısrar ettiğini belirtti. Clarke ise kaburgasının tamamen kırılmadığını, sadece yerinden oynadığını sonradan fark ettiğini ekledi.

Yaşananlara rağmen çekimlere ara vermeden devam ettiklerini söyleyen yıldız, profesyonelliğin bazen bedelinin ağır olabildiğini ifade etti. Dizi Kuzey Amerika’da Peacock platformunda yayımlanıyor. Yapım, eleştirmenlerden de oldukça olumlu yorumlar aldı. Rotten Tomatoes’ta yüksek bir beğeni oranına ulaşan dizi, oyunculuk performanslarıyla öne çıktı.