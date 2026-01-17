onedio
Game Of Thrones Yıldızı Emilia Clarke: “Seks Sahnesinde Kaburgam Kırıldı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.01.2026 - 19:45

Emilia Clarke, yeni projesini tanıtırken sette başına gelen şaşırtıcı bir anısını paylaştı. Ünlü oyuncu, çekimler sırasında yaşadığı fiziksel bir sakatlığı anlattı. Söz konusu olay, yoğun temposu ve zorlayıcı sahneleriyle bilinen bir dizinin setinde yaşandı. 

Kaynak: Independent

Game Of Thrones’ta Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında ün kazanan Emilia Clarke, son röportajında geçmişten ilginç bir detayı paylaştı.

Oyuncu, The Wrap’e verdiği söyleşide yeni casusluk dizisi Ponies’in çekimleri sırasında yaşadığı zor anları anlattı. Soğuk Savaş döneminde geçen dizide Clarke, dul kaldıktan sonra gizli gerçeklerin peşine düşen Bea adlı bir kadına hayat veriyor. Rol gereği birçok yakın temas sahnesinde yer aldığını söyleyen oyuncu, bir gün içinde arka arkaya çekilen sahnelerin fiziksel olarak zorlayıcı olduğunu belirtti. Clarke, saatler süren çekimler sırasında kaburgasının zarar gördüğünü fark etmediğini dile getirdi.

Sette yaşanan bu talihsiz anın ardından doktora gittiğini anlatan oyuncu, nasıl sakatlandığı sorulduğunda verdiği cevabın herkesi şaşırttığını söyledi.

Rol arkadaşı Haley Lu Richardson da yaşananları doğrulayarak Clarke’ın sahneleri dublörsüz oynamakta ısrar ettiğini belirtti. Clarke ise kaburgasının tamamen kırılmadığını, sadece yerinden oynadığını sonradan fark ettiğini ekledi.

Yaşananlara rağmen çekimlere ara vermeden devam ettiklerini söyleyen yıldız, profesyonelliğin bazen bedelinin ağır olabildiğini ifade etti. Dizi Kuzey Amerika’da Peacock platformunda yayımlanıyor. Yapım, eleştirmenlerden de oldukça olumlu yorumlar aldı. Rotten Tomatoes’ta yüksek bir beğeni oranına ulaşan dizi, oyunculuk performanslarıyla öne çıktı.

