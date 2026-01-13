onedio
Stranger Things Senaristlerinin Finali ChatGPT'ye Yazdırdığı İddia Edildi

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 15:36

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things, geçtiğimiz günlerde büyük finaliyle ekranlara veda etti. Stranger Things'in finali Eleven karakterinin sonunun muallakta kalmasıyla çoğu seyirciyi memnun etmezken dizinin yapımı hakkında yayınlanan belgeselde Duffer Brothers'ın senaryoyu yazarken sekmelerde ChatGPT'nin yer almasıyla dizinin yapay zekaya yazdırıldığı iddia edildi.

Fenomen dizi Stranger Things final bölümünün nasıl yazıldığı iddiasıyla gündem oldu.

Yeni yılın ilk gününde final bölümü yayınlanan Stranger Things, ekranlara veda etti. Dizinin finali çoğu seyirciyi memnun etmezken Netflix, 12 Ocak 2026 günü “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” adlı belgeseli yayınladı.

Dizinin hayranları söz konusu belgeseli büyük bir merakla izlerken dikkatli izleyiciler, tarayıcıda açık olan sekmeleri fark edince sosyal medyada teoriler uçuşmaya başladı.

Stranger Things'in final sezonunun ChatGPT'ye yazdırılmış olabileceği iddia edildi.

Bazı hayranlar, final bölümlerinin yazım aşamasında ChatGPT ve Reddit gibi platformlardan faydalanılmış olabileceğini iddia etti. Sosyal medyada bu konuda türlü iddialar ortaya atılırken şu an için bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi.

