Stranger Things Senaristlerinin Finali ChatGPT'ye Yazdırdığı İddia Edildi
Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things, geçtiğimiz günlerde büyük finaliyle ekranlara veda etti. Stranger Things'in finali Eleven karakterinin sonunun muallakta kalmasıyla çoğu seyirciyi memnun etmezken dizinin yapımı hakkında yayınlanan belgeselde Duffer Brothers'ın senaryoyu yazarken sekmelerde ChatGPT'nin yer almasıyla dizinin yapay zekaya yazdırıldığı iddia edildi.
Fenomen dizi Stranger Things final bölümünün nasıl yazıldığı iddiasıyla gündem oldu.
Stranger Things'in final sezonunun ChatGPT'ye yazdırılmış olabileceği iddia edildi.
