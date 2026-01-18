Bu Filmler Aşkı Hatırlatıyor: Son Yıllara Damga Vuran 15 Romantik Film Önerisi
Romantik filmler özellikle soğuk havalarda evde sakin zaman geçirmek için muazzam bir seçenek. Eğer siz de pazar gününüzü romantik filmler izleyerek geçirmek istiyorsanız bu liste tam size göre! Son yıllara damga vuran 15 romantik filmi sizler için derledik.
1. Past Lives (2023)
2. Decision to Leave (2022)
3. After Yang (2021)
4. Blue Is the Warmest Color (2013)
5. Carol (2015)
6. The Worst Person in the World (2021)
7. Phantom Thread (2017)
8. Little Women (2019)
9. Cold War (2018)
10. The Spectacular Now (2013)
11. Only Lovers Left Alive (2013)
12. Love (2015)
13. The Big Sick (2017)
14. A Hidden Life (2019)
15. Burning (2018)
