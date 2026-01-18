onedio
Bu Filmler Aşkı Hatırlatıyor: Son Yıllara Damga Vuran 15 Romantik Film Önerisi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.01.2026 - 08:01

Romantik filmler özellikle soğuk havalarda evde sakin zaman geçirmek için muazzam bir seçenek. Eğer siz de pazar gününüzü romantik filmler izleyerek geçirmek istiyorsanız bu liste tam size göre! Son yıllara damga vuran 15 romantik filmi sizler için derledik.

1. Past Lives (2023)

1. Past Lives (2023)

Nora ve Hae Sung çocukluk yıllarını Güney Kore’de birlikte geçirir. Nora’nın ailesiyle birlikte Kanada’ya taşınmasıyla yolları ayrılır. Yıllar sonra, her ikisi de farklı ülkelerde ve farklı hayatlar içindeyken yeniden iletişim kurarlar. Aradan geçen zaman, ikisinin de yaşamında kalıcı değişiklikler yaratmıştır.

2. Decision to Leave (2022)

2. Decision to Leave (2022)

Dedektif Hae-jun, dağlık bir bölgede meydana gelen şüpheli bir ölüm vakasını soruşturur. Ölen adamın eşi Seo-rae, soruşturmanın merkezinde yer alır. Hae-jun, soruşturma ilerledikçe Seo-rae ile daha fazla vakit geçirmeye başlar. Profesyonel sınırlar giderek belirsizleşir. Olaylar, soruşturma süreciyle birlikte bu ilişki etrafında ilerler.

3. After Yang (2021)

3. After Yang (2021)

Jake ve Kyra, evlat edindikleri kızları Mika için Yang adlı bir yapay zekâyı ailelerine dâhil eder. Yang’in ani şekilde bozulması, evdeki günlük düzeni ve ilişkileri etkiler. Jake, Yang’in hafıza kayıtlarını incelemeye başlar. Bu süreçte Yang’in aileyle geçirdiği anlar ortaya çıkar. Olaylar, ailenin geçmişi ve birbirleriyle olan bağları etrafında ilerler.

4. Blue Is the Warmest Color (2013)

4. Blue Is the Warmest Color (2013)

Adèle, lise yıllarında hayatına giren Emma ile bir ilişki kurar. İlişki ilerledikçe Adèle’in yaşamı, arkadaş çevresi ve gündelik alışkanlıkları değişir. İki karakter zamanla farklı beklentiler ve yönelimler geliştirmeye başlar. Bu durum ilişkide gerilim yaratır. Hikâye, bu sürecin uzun bir zaman diliminde nasıl ilerlediğini takip eder.

5. Carol (2015)

5. Carol (2015)

Therese, New York’ta bir mağazada çalışırken Carol ile tanışır. Carol, evliliğini sonlandırma sürecinde olan bir kadındır. İki kadın arasında zamanla bir ilişki gelişir. Bu ilişki, Carol’ın ailesi ve sosyal çevresi tarafından baskı altına alınır. Olaylar, bu koşullar altında şekillenen bağ etrafında ilerler.

6. The Worst Person in the World (2021)

6. The Worst Person in the World (2021)

Julie, eğitim ve kariyer seçimleri konusunda kararsızlık yaşayan genç bir kadındır. Aksel ile bir ilişki kurar ancak zamanla bu ilişkinin beklentileriyle kendi hayatı arasında sıkışır. Daha sonra Eivind ile tanışır ve yeni bir ilişkiye adım atar. Julie’nin yaşamı bu ilişkiler arasında şekillenir. Film, bu süreçteki kişisel değişimlerini takip eder.

7. Phantom Thread (2017)

7. Phantom Thread (2017)

Reynolds Woodcock, Londra’da tanınmış bir moda tasarımcısıdır. Alma ile tanıştıktan sonra onu hayatına ve iş düzenine dâhil eder. İlişki, birlikte yaşadıkları gündelik hayat üzerinden ilerler. Zamanla aralarındaki denge değişir. Hikâye, bu birlikteliğin gelişim sürecini izler.

8. Little Women (2019)

8. Little Women (2019)

March ailesinin dört kızı farklı karakterlere ve hedeflere sahiptir. Jo yazarlık hayalleri kurarken Meg evlilik ve aile yaşamına yönelir. Amy sanata odaklanır, Beth ise aile içinde kalmayı tercih eder. Her biri farklı ilişkiler deneyimler. Hikâye, bu süreçlerin yıllar içindeki gelişimini anlatır.

9. Cold War (2018)

9. Cold War (2018)

Müzisyen Wiktor ile şarkıcı Zula, savaş sonrası Polonya’da tanışır. İlişkileri farklı ülkelerde ve dönemlerde devam eder. Politik koşullar ve kişisel tercihler yollarını sık sık ayırır. Zaman içinde tekrar tekrar bir araya gelirler. Film, bu ilişkinin yıllara yayılan sürecini takip eder.

10. The Spectacular Now (2013)

10. The Spectacular Now (2013)

Sutter, lise son sınıfta olan ve gününü eğlenceyle geçiren bir gençtir. Aimee ile tanıştıktan sonra onunla bir ilişki kurar. Aimee, daha içine kapanık ve planlı bir hayat sürmektedir. İlişki ilerledikçe iki karakterin yaşam tarzları çarpışır. Olaylar bu etkileşim üzerinden gelişir.

11. Only Lovers Left Alive (2013)

11. Only Lovers Left Alive (2013)

Adam ve Eve, yüzyıllardır yaşayan iki vampirdir. Farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen ilişkilerini sürdürürler. Eve, Adam’ın yanına taşındığında günlük düzenleri değişir. Kız kardeş Ava’nın gelişiyle birlikte yeni sorunlar ortaya çıkar. Hikâye bu süreçte yaşananlar etrafında ilerler.

12. Love (2015)

12. Love (2015)

Murphy, geçmişte yaşadığı ilişkiyi hatırlarken Electra ile olan birlikteliğini anlatır. İlişki tutku ve yakınlık üzerinden gelişir. Zamanla üçüncü bir kişinin dâhil olmasıyla dinamikler değişir. Bu durum ilişkide kırılmalara yol açar.

13. The Big Sick (2017)

13. The Big Sick (2017)

Kumail, stand-up komedyeni olarak kariyerini sürdürmeye çalışmaktadır. Emily ile tanıştıktan sonra bir ilişki yaşamaya başlar. Emily’nin ciddi bir hastalık geçirmesi süreci değiştirir. Kumail, Emily’nin ailesiyle yakınlaşır. Olaylar bu dönemde gelişir.

14. A Hidden Life (2019)

14. A Hidden Life (2019)

Franz Jägerstätter, Avusturya’da eşi Fani ve çocuklarıyla birlikte yaşamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında orduya çağrılır. Franz, bazı talepleri reddettiği için tutuklanır. Fani, bu süreçte ailesini ayakta tutmaya çalışır.

15. Burning (2018)

15. Burning (2018)

Jong-su, çocukluğundan tanıdığı Hae-mi ile yeniden karşılaşır. Hae-mi, Ben adlı gizemli bir adamla tanışır. Üçlü arasındaki ilişki zamanla karmaşık bir hâl alır. Ben’in davranışları Jong-su’nun şüphelerini artırır. Olaylar bu belirsizlik etrafında gelişir.

