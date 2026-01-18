Bu Filmler Aşkı Hatırlatıyor: Son Yıllara Damga Vuran 15 Romantik Film Önerisi

Julie, eğitim ve kariyer seçimleri konusunda kararsızlık yaşayan genç bir kadındır. Aksel ile bir ilişki kurar ancak zamanla bu ilişkinin beklentileriyle kendi hayatı arasında sıkışır. Daha sonra Eivind ile tanışır ve yeni bir ilişkiye adım atar. Julie’nin yaşamı bu ilişkiler arasında şekillenir. Film, bu süreçteki kişisel değişimlerini takip eder.