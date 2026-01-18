onedio
RTÜK Sebebiyle Yayınlanamayacak Survivor Cezasından MasterChef Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.01.2026 - 23:34

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

18 Ocak Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Geçtiğimiz hafta diziler ekrana geri döndü.

Yılbaşı arasının ardından diziler yayınlandı. Ekranda kaçırılan bölümler YouTube'da izlendi. En çok izlenen dizi ise belli oldu.

Detaylar:

2. Televizyon dünyası goygoyu yine kahkahaya boğdu.

Bir hafta boyunca televizyon dünyasıyla ilgili attıkları tweetlerle kahkahaya boğan izleyiciler gündem oldu. İşte bu haftanın güldürenleri!

Detaylar:

3. Survivor'da bir takıma inanılmaz bir ceza verilecek.

Acun Ilıcalı, yarışmada kaybeden takıma verilecek cezanın televizyonda yayınlanamayacağını açıkladı. RTÜK engeline takılan cezanın ne olduğu ortaya çıktı.

Detaylar:

4. MasterChef Altın Kupa'nın şampiyonu belli oldu.

Hasan ve Sergen'in son ikiye kaldığı MasterChef Altın Kupa'da kazanan isim belli oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
