Milyoner’e Katılan Böbrek Hastası Yarışmacı Hikayesiyle Duygulandırdı
Kim Milyoner Olmak İster her pazar olduğu gibi geçtiğimiz akşam da yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar büyük ödüle erişebilmek için doğru yanıtlar vermeye çalıştı, yine keyifli anlar yaşandı. Yarışmacılar arasından bir isim de yaşadığı sağlık sorunuyla stüdyoda duygusal anlara neden oldu. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmacı böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz gördüğünü dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın