Milyoner'e Katılan Böbrek Hastası Yarışmacı Hikayesiyle Duygulandırdı

Milyoner’e Katılan Böbrek Hastası Yarışmacı Hikayesiyle Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.01.2026 - 09:10

Kim Milyoner Olmak İster her pazar olduğu gibi geçtiğimiz akşam da yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar büyük ödüle erişebilmek için doğru yanıtlar vermeye çalıştı, yine keyifli anlar yaşandı. Yarışmacılar arasından bir isim de yaşadığı sağlık sorunuyla stüdyoda duygusal anlara neden oldu. Gelin detaylara geçelim!

Yarışmacı böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz gördüğünü dile getirdi.

Yarışmacı böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz gördüğünü dile getirdi.

Hikayesinde dikkat çeken ise öz annesi ile arasında geçenlerdi. Nakil olabilmesi için öz annesinin kendisine böbreğini vermek istemediğini söyleyen yarışmacı yürekleri dağladı. Kendisini büyüten ve anne olarak benimsediği kişinin onun için çabaladığını ve böbreğini verebilmek için tahliller verdiğini ifade etti.

Stüdyoda duygusal anlar yaşandı ve izleyiciler tek yürek oldu. Oktay Kaynarca da yarışmacıya sarılarak duygularına ortak oldu. Yarışmacı, 300 Bin TL’lik soruya kadar geldi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
