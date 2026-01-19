onedio
18 Ocak Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.01.2026 - 11:23

18 Ocak 2026 reyting sonuçları yayınlandı ve ekranlardaki rekabet yine gözler önüne serildi. Diziler, yarışmalar ve programlar izleyicinin ilgisini ölçmek için Total, AB ve ABC1 gruplarında yarıştı. Reyting tablolarındaki sonuçlar her pazar olduğu gibi bu pazar da değişmedi. 18 Ocak Pazar gününün reyting tablolalarına birlikte bakalım!

Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu.

Yeni sezonuna başladığı günden bu yana reyting listelerinde birinci olarak yer alan Teşkilat, 18 Ocak Pazar gününün de galibi oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş paylaşıyor. Teşkilat’ın yanı sıra pazar akşamları öne çıkan bir diğer yapım ise Sahtekarlar oluyor. Geçtiğimiz akşam da Teşkilat’ı Sahtekarlar takip etti.

Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolündeki dizi Total ve AB’de ikinci oldu.

ABC1’de ise ikinci sırada MasterChef vardı. Bu sebeple NOW dizisi Sahtekarlar üçüncü sıraya geriledi. 

Pazar akşamlarına renk katan yeni bir program daha var artık biliyorsunuz ki. Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğundaki Beyaz’la Joker reyting sıralamalarında yer almaya başladı. AB’de 6., ABC1’de ise 10. oldu.

İşte 18 Ocak Pazar Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 18 Ocak Pazar AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 18 Ocak ABC1 Total Reyting Sıralaması 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
