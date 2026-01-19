18 Ocak Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu
18 Ocak 2026 reyting sonuçları yayınlandı ve ekranlardaki rekabet yine gözler önüne serildi. Diziler, yarışmalar ve programlar izleyicinin ilgisini ölçmek için Total, AB ve ABC1 gruplarında yarıştı. Reyting tablolarındaki sonuçlar her pazar olduğu gibi bu pazar da değişmedi. 18 Ocak Pazar gününün reyting tablolalarına birlikte bakalım!
Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu.
Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolündeki dizi Total ve AB’de ikinci oldu.
İşte 18 Ocak Pazar Total Reyting Sıralaması 👇
İşte 18 Ocak Pazar AB Reyting Sıralaması 👇
İşte 18 Ocak ABC1 Total Reyting Sıralaması 👇
