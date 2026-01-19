18 Ocak Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Yeni sezonuna başladığı günden bu yana reyting listelerinde birinci olarak yer alan Teşkilat, 18 Ocak Pazar gününün de galibi oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş paylaşıyor. Teşkilat’ın yanı sıra pazar akşamları öne çıkan bir diğer yapım ise Sahtekarlar oluyor. Geçtiğimiz akşam da Teşkilat’ı Sahtekarlar takip etti.