Yeni NOW Projesi Yeraltı Dizisinin Kadrosu Genişliyor

Elif Sude Yenidoğan
19.01.2026 - 15:00

Sezon başından bu yana merakla beklenen Yeraltı, kadrosuna dikkat çeken bir isim ekledi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayın tarihine yaklaşırken sürpriz hamlelerle gündeme geliyor. Yapım ekibinden gelen son bilgiye göre projeye deneyimli bir oyuncu dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeni bir değişiklik olmazsa Yeraltı, 28 Ocak Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacak.

Yeraltı’nın konusu ne?

Yeraltı, suç dünyasının tam ortasında kalan bir adamın intikam ve yüzleşme hikayesini anlatıyor. Haydar Ali, haksız yere düştüğü cezaevinde Türkiye’nin en karanlık yeraltı örgütlerinden biriyle temas kurar. Özgürlüğüne kavuştuğunda ise hayatının bambaşka bir yöne savrulduğunu fark eder. Unutamadığı kadın Ceylan, artık en yakınındaki adamın eşidir. Bu karşılaşma, Haydar Ali’yi hem duygusal hem de tehlikeli bir hesaplaşmanın içine sürükler.

Diziye son olarak Murat Danacı dahil oldu.

Başarılı oyuncu, yapımda “Hamburglu” adlı karakteri canlandıracak. Hamburglu’nun, yeraltı dünyasının sert kurallarını temsil eden kilit bir figür olacağı konuşuluyor.

NOW imzalı dizi, sezon başından bu yana kulislerde en çok konuşulan projeler arasında yer alıyor. Başrollerde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan var.

