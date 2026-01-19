Yeni NOW Projesi Yeraltı Dizisinin Kadrosu Genişliyor
Sezon başından bu yana merakla beklenen Yeraltı, kadrosuna dikkat çeken bir isim ekledi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayın tarihine yaklaşırken sürpriz hamlelerle gündeme geliyor. Yapım ekibinden gelen son bilgiye göre projeye deneyimli bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni bir değişiklik olmazsa Yeraltı, 28 Ocak Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacak.
Diziye son olarak Murat Danacı dahil oldu.
