Yeni NOW Projesi Yeraltı Dizisinin Kadrosu Genişliyor

Yeraltı’nın konusu ne?

Yeraltı, suç dünyasının tam ortasında kalan bir adamın intikam ve yüzleşme hikayesini anlatıyor. Haydar Ali, haksız yere düştüğü cezaevinde Türkiye’nin en karanlık yeraltı örgütlerinden biriyle temas kurar. Özgürlüğüne kavuştuğunda ise hayatının bambaşka bir yöne savrulduğunu fark eder. Unutamadığı kadın Ceylan, artık en yakınındaki adamın eşidir. Bu karşılaşma, Haydar Ali’yi hem duygusal hem de tehlikeli bir hesaplaşmanın içine sürükler.