onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Ezmeci’nin Klinik Ünvanı Krizi: Mahkemeden 10 Ay Hapis Cezası

Esra Ezmeci’nin Klinik Ünvanı Krizi: Mahkemeden 10 Ay Hapis Cezası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.01.2026 - 13:18

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, ofis tabelasında yer alan “klinik psikolog” ünvanının yetkisi olmadığı halde kullanıldığı iddiasıyla yargılandı. Yapılan incelemede tabeladaki bu unvanın gerçeği yansıtmadığı belirlendi ve süreç adliyeye taşındı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ezmeci hakkında önemli bir karar verdi. İşte detaylar…

Kaynak: Son TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son TV’nin haberine göre Esra Ezmeci’nin “klinik psikolog” ibaresinin hukuki dayanağı olmadığına hükmedildi.

Son TV’nin haberine göre Esra Ezmeci’nin “klinik psikolog” ibaresinin hukuki dayanağı olmadığına hükmedildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün geçen yıl yaptığı denetimde Esra Ezmeci’nin Beşiktaş’taki ofis tabelasında “klinik psikolog” ifadesinin yer aldığı görüldü. Bu tespit sonrası yetkili ekipler, ünvanın gerçek olup olmadığını incelemek üzere araştırma başlattı. Yapılan sorgulamada, Ezmeci’nin bu ünvanı kullanmasına yasal olarak imkan tanıyan bir diplomaya sahip olmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı ve iddianame düzenlendi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı ve iddianame düzenlendi.

Savcılık, Ezmeci’nin yetkisi olmadan “klinik psikolog” ünvanını kullandığını belirterek mahkemeye başvurdu. Ezmeci, ifadesinde klinik psikoloji alanında eğitim aldığını ve yüksek lisans yaptığını söylediğini belirtti. Ancak mahkeme, bu savunmanın hukuki açıdan yeterli olmadığı kanaatine vardı. Duruşma İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı ve dosya karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Ezmeci’yi “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” kapsamında suçlu buldu. Buna göre Esra Ezmeci’ye 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Bu kararın ardından Ezmeci’nin dosyayı üst mahkemeye taşıdığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
12
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın