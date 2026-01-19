Esra Ezmeci’nin Klinik Ünvanı Krizi: Mahkemeden 10 Ay Hapis Cezası

Savcılık, Ezmeci’nin yetkisi olmadan “klinik psikolog” ünvanını kullandığını belirterek mahkemeye başvurdu. Ezmeci, ifadesinde klinik psikoloji alanında eğitim aldığını ve yüksek lisans yaptığını söylediğini belirtti. Ancak mahkeme, bu savunmanın hukuki açıdan yeterli olmadığı kanaatine vardı. Duruşma İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı ve dosya karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Ezmeci’yi “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” kapsamında suçlu buldu. Buna göre Esra Ezmeci’ye 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Bu kararın ardından Ezmeci’nin dosyayı üst mahkemeye taşıdığı öğrenildi.