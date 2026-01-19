Esra Ezmeci’nin Klinik Ünvanı Krizi: Mahkemeden 10 Ay Hapis Cezası
Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, ofis tabelasında yer alan “klinik psikolog” ünvanının yetkisi olmadığı halde kullanıldığı iddiasıyla yargılandı. Yapılan incelemede tabeladaki bu unvanın gerçeği yansıtmadığı belirlendi ve süreç adliyeye taşındı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ezmeci hakkında önemli bir karar verdi. İşte detaylar…
Kaynak: Son TV
Son TV’nin haberine göre Esra Ezmeci’nin “klinik psikolog” ibaresinin hukuki dayanağı olmadığına hükmedildi.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı ve iddianame düzenlendi.
