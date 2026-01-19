"Beyaz Show Olursa İlk Konuğu Benim" Diyen Ünlü İsim, Beyaz 'la Joker'e Konuk Oldu!
Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarına döneceğini öğrenen İrem Derici, Kubat'ı etiketleyerek ilk konuk olacaklarının sinyalini vermişlerdi. Beyazıt Öztürk'ün Beyaz'la Joker programına başlamasıyla birlikte ünlü konuk olmayacağını düşünsek de bir gelişme yaşandı. İrem Derici, Beyaz'la Joker'in yeni bölüm konuğu oluyor.
Beyazıt Öztürk, Beyaz'la Joker programıyla televizyon ekranlarına geri döndü.
Beyazıt Öztürk'ün ekranlara döneceğinin açıklanmasının ardından Beyaz Show'un yeniden başlayacağı düşünülmüştü.
İrem Derici'nin Beyaz'la Joker'in yeni bölümüne konuk olacağı öğrenildi.
Kubat'a mesajını çoktan verdi 😅
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
