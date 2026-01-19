onedio
"Beyaz Show Olursa İlk Konuğu Benim" Diyen Ünlü İsim, Beyaz 'la Joker'e Konuk Oldu!

Merve Ersoy
19.01.2026 - 17:01

Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarına döneceğini öğrenen İrem Derici, Kubat'ı etiketleyerek ilk konuk olacaklarının sinyalini vermişlerdi. Beyazıt Öztürk'ün Beyaz'la Joker programına başlamasıyla birlikte ünlü konuk olmayacağını düşünsek de bir gelişme yaşandı. İrem Derici, Beyaz'la Joker'in yeni bölüm konuğu oluyor.

Beyazıt Öztürk, Beyaz'la Joker programıyla televizyon ekranlarına geri döndü.

Biz Beyaz Show'u beklerken bambaşka bir formatla karşımıza çıkan Beyazıt Öztürk, yarışma programında da esprileriyle izleyenleri kahkahaya boğmayı ve sevilmeyi başardı. Program, reytinglerde ilk 10'da yer almaya başladı.

Beyazıt Öztürk'ün ekranlara döneceğinin açıklanmasının ardından Beyaz Show'un yeniden başlayacağı düşünülmüştü.

Beyaz Show iddialarının ortaya çıkmasıyla İrem Derici, programın ilk konuğu kim olur sorusuna 'Sizce?' diyerek cevap vermişti. Ardından Kubat'ı etiketleyerek herkesi güldürmüştü.

İrem Derici'nin Beyaz'la Joker'in yeni bölümüne konuk olacağı öğrenildi.

Kubat'a mesajını çoktan verdi 😅

