Survivor Nagihan'ın Sema'yla İlgili Ağır İthamlarının Ardından Pınar Sessiz Kalmadı!

Survivor Panorama'da Survivor tarihinin en başarılı kadınları için Seda ve Nefise diyen Sema, bu sözüyle Nagihan'ı fena kızdırdı. Sema'nın sözlerinin ardından art arda paylaşımlar yapan Nagihan, X hesabından 'Senin hakkından zamanında pınar ne güzel geliyordu. O şiddet uygulayıp diskalifiye olduğun kavganda engel olmaya çalıştığım için bana yazıklar olsun. Kadın ekmeği için burada şavaş veriyor diye savaş verdim. Tüh senin kalıbına! Sen korkunç vasat birisin hırsı için her şeyi yapabilecek bir atlet bozuntususun! Atletken de böyleydin kan emici Kirli kalpli hazımsız mahlukatsın! Sarı yılan.' paylaşımı yaptı.