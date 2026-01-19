onedio
Survivor Nagihan'ın Sema'yla İlgili Ağır İthamlarının Ardından Pınar Sessiz Kalmadı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.01.2026 - 19:14

Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda yarışan Sema Aydemir ve Pınar Saka arasındaki gerilim tüm izleyiciler tarafından biliniyor. Survivor 2024'te aralarında yaşanan tartışmanın ardından Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti. Survivor Panorama'da sunuculuk yapan Sema Aydemir, geçtiğimiz hafta eski yarışmacılardan Nagihan Karadere'nin iddiaları ve ithamlarıyla gündeme geldi. Bu olayın ardından Pınar Saka'nın paylaşımı kafaları karıştırdı.

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden olan Sema ve Nagihan, son günlerde bir tartışmanın ortasında bulunuyor.

Survivor Panorama'da Survivor tarihinin en başarılı kadınları için Seda ve Nefise diyen Sema, bu sözüyle Nagihan'ı fena kızdırdı. Sema'nın sözlerinin ardından art arda paylaşımlar yapan Nagihan, X hesabından 'Senin hakkından zamanında pınar ne güzel geliyordu. O şiddet uygulayıp diskalifiye olduğun kavganda engel olmaya çalıştığım için bana yazıklar olsun. Kadın ekmeği için burada şavaş veriyor diye savaş verdim. Tüh senin kalıbına! Sen korkunç vasat birisin hırsı için her şeyi yapabilecek bir atlet bozuntususun! Atletken de böyleydin kan emici Kirli kalpli hazımsız mahlukatsın! Sarı yılan.' paylaşımı yaptı.

Sema ile olan tartışmaları herkes tarafından bilinen ve 2024'te Sema'nın diskalifiye edilmesiyle sonuçlanan tartışmanın taraflarından Pınar Saka da sessiz kalmadı.

Pınar Saka, yarın Gel Konuşalım programına katılacağını açıkladı. Ancak bu açıklamayı yaparken 'Survivor Pınaroma yorumlarını konuşalım' diyen Pınar'ın Sema'ya cevap vereceği düşünüldü. Hatta Sema'nın programdan ayrıldığı ve Pınar'ın yerine geleceği iddiaları da ortalığı karıştırdı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
