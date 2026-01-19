Survivor Nagihan'ın Sema'yla İlgili Ağır İthamlarının Ardından Pınar Sessiz Kalmadı!
Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda yarışan Sema Aydemir ve Pınar Saka arasındaki gerilim tüm izleyiciler tarafından biliniyor. Survivor 2024'te aralarında yaşanan tartışmanın ardından Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti. Survivor Panorama'da sunuculuk yapan Sema Aydemir, geçtiğimiz hafta eski yarışmacılardan Nagihan Karadere'nin iddiaları ve ithamlarıyla gündeme geldi. Bu olayın ardından Pınar Saka'nın paylaşımı kafaları karıştırdı.
Survivor denince akla gelen ilk isimlerden olan Sema ve Nagihan, son günlerde bir tartışmanın ortasında bulunuyor.
Sema ile olan tartışmaları herkes tarafından bilinen ve 2024'te Sema'nın diskalifiye edilmesiyle sonuçlanan tartışmanın taraflarından Pınar Saka da sessiz kalmadı.
