Eski MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık'tan Altın Kupa'ya Neden Katılmadığına Dair Şaşırtan Açıklama
MasterChef Türkiye'de 2025 sezonunun ardından Altın Kupa yapıldı. Altın Kupa'ya tüm sezonların en iyi yarışmacılarından bazı isimler katıldı. MasterChef'in eski şampiyonlarından Cemre Uyanık'ın neden yarışmada olmadığı merak edildi. Cemre, yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı.
MasterChef Altın Kupa'da şampiyon belli oldu.
Cemre Uyanık, MasterChef Altın Kupa'ya neden katılmadığını şaşırtıcı bir şekilde açıkladı.
