Eski MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık'tan Altın Kupa'ya Neden Katılmadığına Dair Şaşırtan Açıklama

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.01.2026 - 22:47

MasterChef Türkiye'de 2025 sezonunun ardından Altın Kupa yapıldı. Altın Kupa'ya tüm sezonların en iyi yarışmacılarından bazı isimler katıldı. MasterChef'in eski şampiyonlarından Cemre Uyanık'ın neden yarışmada olmadığı merak edildi. Cemre, yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı.

MasterChef Altın Kupa'da şampiyon belli oldu.

Hasan'la son ikiye kalan Sergen, yarışmanın şampiyonu olmayı başardı. Yarışmacıların arası bozuk olsa da birbirlerini finalde tebrik etmeleri takdir topladı. Eski sezonlardan katılmayan bazı isimler de dikkat çekmişti. MasterChef'in eski şampiyonlarından Cemre Uyanık'ın yarışmada yer almaması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Cemre Uyanık, MasterChef Altın Kupa'ya neden katılmadığını şaşırtıcı bir şekilde açıkladı.

Cemre, yaptığı paylaşımda kendisine gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

'İki sebebim vardı

1. Yarışma artık beni heyecanlandırmıyor.

2. Sevmediğim insanlarla aynı yerde olmak istemedim.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
