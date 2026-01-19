Diziden Çıkarılmıştı: İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Gözde Gürkan, Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı!
Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri 29 Aralık Perşembe günü ekranlara geri dönüyor. 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin kadrosunda değişiklikler olacağı açıklanmıştı. Diziden ayrılanlardan biri olan Gözde Gürkan, ayrılığın nedenini açıkladı.
8 aydır ekranlarda olmayan İnci Taneleri ekrana dönüyor.
İnci Taneleri'nde Aleyna karakterine hayat veren Gözde Gürkan, yeni sezonda diziden ayrılan isimlerden biri oldu.
