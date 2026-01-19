onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diziden Çıkarılmıştı: İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Gözde Gürkan, Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Diziden Çıkarılmıştı: İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Gözde Gürkan, Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.01.2026 - 22:18

Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri 29 Aralık Perşembe günü ekranlara geri dönüyor. 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin kadrosunda değişiklikler olacağı açıklanmıştı. Diziden ayrılanlardan biri olan Gözde Gürkan, ayrılığın nedenini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 aydır ekranlarda olmayan İnci Taneleri ekrana dönüyor.

8 aydır ekranlarda olmayan İnci Taneleri ekrana dönüyor.

3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak dizi 17 bölüm sonra final yapacak. Organize İşler: Karun Hazinesi'nin çekimleri sebebiyle ekranlara ara veren dizinin dönüşü izleyenleri şimdiden heyecanlandırdı.

İnci Taneleri'nde Aleyna karakterine hayat veren Gözde Gürkan, yeni sezonda diziden ayrılan isimlerden biri oldu.

İnci Taneleri'nde Aleyna karakterine hayat veren Gözde Gürkan, yeni sezonda diziden ayrılan isimlerden biri oldu.

Ünlü oyuncu Gözde Gürkan, diziden ayrılma sürecine dair açıklamada bulundu. Gürkan, 'Aleyna karakteri çok güzel işlendi. Bu kadar tutkulu bir kadın hiç tanımadım. Zirveye tırnaklarını geçirmişti resmen. Rakip kabul etmiyordu. Sevildi, kızıldı, empati kuruldu. Ama nasibi bu kadardı hayattan, hikâyesi buraya kadardı. Ben de bitişi hissediyordum. O yüzden proje bittiğinde burukluk olsa da ‘tam zamanında’ dedim.' dedi. Gözde Gürkan, diziye iki bölüm konuk oyuncu olarak girdiğini ancak 2 sezon kaldığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın