Diziden Çıkarılmıştı: İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Gözde Gürkan, Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Ünlü oyuncu Gözde Gürkan, diziden ayrılma sürecine dair açıklamada bulundu. Gürkan, 'Aleyna karakteri çok güzel işlendi. Bu kadar tutkulu bir kadın hiç tanımadım. Zirveye tırnaklarını geçirmişti resmen. Rakip kabul etmiyordu. Sevildi, kızıldı, empati kuruldu. Ama nasibi bu kadardı hayattan, hikâyesi buraya kadardı. Ben de bitişi hissediyordum. O yüzden proje bittiğinde burukluk olsa da ‘tam zamanında’ dedim.' dedi. Gözde Gürkan, diziye iki bölüm konuk oyuncu olarak girdiğini ancak 2 sezon kaldığını açıkladı.