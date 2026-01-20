onedio
Taşacak Bu Deniz'deki Furtuna ve Koçari Köylerinin Tabelaları Değişti

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.01.2026 - 10:24

TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de iki düşman aile olan Koçari ve Furtunalıların köy girişlerinde yer alan tabelalar ilk günden beri dikkatimizi çekiyor. Her iki tabelada da düşman köyden kimsenin içeriye girmesine izin verilmezken İso ve Fadime'nin evlenmesiyle sona eren kan davasıyla beraber tabelalar da değişti.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor.

Çekimleri Trabzon'un enfes atmosferinde yapılan Taşacak Bu Deniz yayınlanır yayınlanmaz sezona adını yazdırıp haftalık reyting yarışında Uzak Şehir'in en güçlü rakibi oldu. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki yıllara dayanan düşmanlığı konu alan dizinin en başından beri Furtuna Köyü ve Koçari Köyü tabelalarındaki 'Koçarili Giremez' ve 'Furtunalılar Giremez' uyarıları dikkat çekmişti. Yeni bölümde İso ve Fadime'nin düğünleriyle beraber iki aile arasındaki düşmanlık yıllar sonra sona ererken dizi ekibi tabelalarda değişikliğe gitti.

Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki kan davası evlilikle bitince tabelalar da değişti.

Taşacak Bu Deniz setinden paylaşılan bir görüntüde Koçari Köyü ve Furtuna Köyü tabelalarındaki 'Giremez' ibarelerinin kaldırıldığı görülüyor. Yeni tabelaların önümüzdeki bölümlerde dizide gösterileceği düşünülüyor.

