Taşacak Bu Deniz'deki Furtuna ve Koçari Köylerinin Tabelaları Değişti
TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de iki düşman aile olan Koçari ve Furtunalıların köy girişlerinde yer alan tabelalar ilk günden beri dikkatimizi çekiyor. Her iki tabelada da düşman köyden kimsenin içeriye girmesine izin verilmezken İso ve Fadime'nin evlenmesiyle sona eren kan davasıyla beraber tabelalar da değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki kan davası evlilikle bitince tabelalar da değişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın