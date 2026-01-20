onedio
Survivor’ın Televizyonda Yayınlanmayan Ceza Görüntüleri Exxen’de!

Elif Sude Yenidoğan
20.01.2026 - 09:13

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle ekranlarda olan yarışmaya izleyicilerden ilgi yağıyor. Son sezonlarda All Star konseptiyle izleyici karşısına çıkan yarışmanın uzun zaman sonra Ünlüler & Gönüllüler konsepti yapmış olması izleyiciden tam not aldı. Geçtiğimiz bölümde ise televizyonda yayınlanamayan bir ceza vardı. Seyirciler cezanın nereden izlenebileceğini merak ediyor. Gelin detaylara geçelim!

Acun Ilıcalı, verilen cezanın RTÜK nedeniyle TV’de yayınlanamayacağını söylemişti.

Survivor’ın yeni konseptinde ödül oyununu kaybeden takım zorlu cezalarla da karşı karşıya kalıyor. İşte o cezalardan biri de tüylerimizi diken diken edecek türdendi. Kaybeden takım tarantulalarla dolu bir fanusa kafasını sokmak zorundaydı. Gönüllüler takımı cezayla zorlu anlar yaşadı.

Peki ya Survivor’ın TV’de yayınlanmayan cezası nereden izlenir?

Yarışmanın ceza bölümü Exxen platformuna yüklendi. 25 dakika olan kesit yüklenir yüklenmez ilgi gördü. Programdaki ceza anları sosyal medyada da kesitlerle paylaşıldı. Özellikle X’te yarışmacıların zorlu anları dillere düştü.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Salgın Hastalık

Bende dünden beri interneti altına üstüne getirdim Sörvayvırın telefisyonda yayınlanmayan ceza görüntüleri nerde diye, neyse bari eksendeymiş de bir rahat ne... Devamını Gör